اجرای طرح خدمات تخصصی دامپزشکی توسط گروه های جهادی در قزوین

مهدی صادقپور در گفت‌وگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری رزمایش «جهادگران فاطمی ۶»، گروه‌های جهادی تخصصی بسیج سازندگی اجرای طرح ارائه خدمات به دامداران استان را آغاز کرده‌اند.

وی افزود: در این طرح خدمات تخصصی با هدف ارتقای بهره‌وری دام، تقویت تولیدمثل و افزایش بازدهی واحدهای دامداری در اختیار دامداران قرار می‌گیرد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قزوین ادامه داد: تزریق E-سلنیوم و سیدرگذاری از جمله خدمات ارائه‌شده در این طرح است که با هدف بهبود عملکرد تولیدمثل دام، افزایش میزان بره‌زایی و کمک به افزایش دوقلوزایی انجام می‌شود.

وی با اشاره به روند اجرای طرح در شهرستان‌های استان گفت: تاکنون این خدمات در شهرستان‌های قزوین، البرز، آبیک و آوج ارائه شده و بیش از ۱۰ هزار رأس گوسفند تحت پوشش خدمات تخصصی گروه‌های جهادی قرار گرفته‌اند.

صادقپور خاطرنشان کرد: ارائه این خدمات در قالب فعالیت گروه‌های جهادی تخصصی تا پایان سال ادامه خواهد داشت و دامداران مناطق مختلف استان از خدمات پیش‌بینی‌شده در این طرح بهره‌مند می‌شوند.