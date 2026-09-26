به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی کبدی بانوان ایران با حضور زهرا خدابنده‌لو و زکیه ململی، دو ملی‌پوش قزوینی، در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.

دیدار نهایی رقابت‌های کبدی بانوان بازی‌های آسیایی امروز شنبه چهارم مهرماه میان تیم‌های ایران و هند برگزار شد که ملی‌پوشان ایران در دیداری نزدیک با نتیجه ۳۷ بر ۳۴ مقابل هند، مدافع عنوان قهرمانی، شکست خوردند و به مدال نقره بسنده کردند.

حضور دو ورزشکار قزوینی در ترکیب تیم ملی کبدی بانوان ایران، یکی از نقاط قابل توجه این رقابت‌ها برای ورزش استان قزوین بود؛ زهرا خدابنده‌لو و زکیه ململی که پیش از این نیز سابقه حضور در ترکیب تیم ملی را داشتند، در مسیر رسیدن ایران به دیدار نهایی این مسابقات ملی‌پوشان کشورمان را همراهی کردند.

تیم ملی کبدی بانوان ایران پیش از این در بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا عنوان قهرمانی را به دست آورده بود، اما در دوره گذشته این رقابت‌ها در هانگژو ۲۰۲۲ نیز در دیدار نهایی برابر هند شکست خورد و به مدال نقره رسید.

با کسب مدال نقره کبدی بانوان در ناگویا، شمار مدال‌های نقره کاروان ایران در این دوره از بازی‌های آسیایی به ۱۲ مدال و مجموع مدال‌های کاروان ایران به ۲۵ مدال رسید.