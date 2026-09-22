«مدیریت منابع آب» ضرورت اساسی حوزه کشاورزی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر امروز سه شنبه در سفر یکروزه به شهرستان دورود، از طرحها و پروژههای مختلف بخش کشاورزی این شهرستان بازدید کرد و با کارکنان و پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی دورود نیز دیدار و درباره مهمترین مسائل، ظرفیتها و برنامههای پیشروی بخش کشاورزی گفتوگو کرد.
تأکید بر همدلی و مسئولیتپذیری در جهاد کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در این دیدار ضمن قدردانی از تلاشها و زحمات مجموعه کارکنان در یک سال گذشته، بر ضرورت افزایش همدلی، مسئولیتپذیری و جدیت در اجرای برنامههای بخش کشاورزی تأکید کرد.
صیادی با اشاره به آغاز سال زراعی جدید اظهار کرد: برنامهریزی و اجرای عملیات کشت باید با رعایت دقیق دستورالعملهای فنی و توجه به تاریخ مناسب کاشت انجام شود تا ضمن افزایش بهرهوری، زمینه پایداری تولید در بخش کشاورزی فراهم شود.
مدیریت منابع آب؛ ضرورت اساسی کشاورزی لرستان
وی استفاده بهینه و مدیریت صحیح منابع آبی را یکی از ضرورتهای اساسی بخش کشاورزی دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع آب، باید الگوی کشت و فعالیتهای کشاورزی به سمت بهرهوری بیشتر از منابع موجود هدایت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان بر ضرورت توجه به ظرفیتهای موجود و اجرای برنامههایی که به افزایش بهرهوری و پایداری تولید منجر میشود، تأکید کرد.
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیل پروژههای نیمهتمام
صیادی همچنین توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، تکمیل پروژههای نیمهتمام و حمایت از ظرفیتهای موجود در بخش کشاورزی را از دیگر اولویتهای این سازمان عنوان کرد.
وی گفت: توجه ویژه به توسعه کشت کلزا و سایر دانههای روغنی از جمله برنامههایی است که باید با جدیت دنبال شود و ظرفیتهای این حوزه برای تقویت تولید در استان مورد توجه قرار گیرد.
خدمت به کشاورزان در اولویت جهاد کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با تأکید بر اینکه خدمت به کشاورزان باید در مرکز فعالیتهای مجموعه جهاد کشاورزی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اهتمام به امور، پاسخگویی صادقانه و مسئولانه به مراجعان و پیگیری برای رفع مشکلات کشاورزان از اولویتهای اصلی سازمان جهاد کشاورزی استان است.
صیادی افزود: همه همکاران باید در این مسیر با جدیت و روحیه خدمتگزاری عمل کنند و برای حل مسائل و مشکلات جامعه کشاورزی استان، پیگیری و پاسخگویی لازم را داشته باشند.
پیگیری برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان
وی در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به معیشت کارکنان را از اولویتهای تیم مدیریتی سازمان عنوان کرد و گفت: تلاشها و پیگیریهای لازم در این زمینه در حال انجام است و امیدواریم تا پایان سال، روند پرداختیها در قبال زحمات ارزشمند کارکنان به شکل چشمگیری بهبود یابد.
بازدید از طرحهای کشاورزی شهرستان دورود
در ادامه این سفر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان از تعدادی از طرحها و پروژههای بخش کشاورزی شهرستان دورود بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرای طرحها، ظرفیتهای موجود و مسائل و مشکلات این بخش قرار گرفت.
این بازدید با هدف بررسی میدانی وضعیت طرحهای کشاورزی، شناسایی مسائل و ظرفیتهای موجود و پیگیری روند اجرای پروژههای این حوزه انجام شد.
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