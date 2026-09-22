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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

پروانه داروخانه‌ها تمدید شد

پروانه داروخانه‌ها تمدید شد

پروانه فعالیت داروخانه‌ها به مدت سه ماه تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای به معاونین غذا و دارو دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، موضوع تمدید پروانه داروخانه‌ها را مورد توجه قرار داد.

پروانه داروخانه‌ها تمدید شد

کد مطلب 6954980
حبیب احسنی پور

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