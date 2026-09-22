به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در نامهای به معاونین غذا و دارو دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، موضوع تمدید پروانه داروخانهها را مورد توجه قرار داد.
پروانه فعالیت داروخانهها به مدت سه ماه تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عبداللهیاصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در نامهای به معاونین غذا و دارو دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، موضوع تمدید پروانه داروخانهها را مورد توجه قرار داد.
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