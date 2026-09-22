به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عبداللهی‌اصل، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در نامه‌ای به معاونین غذا و دارو دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، موضوع تمدید پروانه داروخانه‌ها را مورد توجه قرار داد.