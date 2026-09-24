به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنجشنبه در نشست ستاد اربعین استان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از ایثارگری نیروهای مسلح، ایثارگران و خانواده‌های شهدا، اربعین را رویدادی فراتر از مرزهای جغرافیایی دانست و بر آمادگی مستمر استان برای میزبانی از زائران تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش تردد زائران از مرز خسروی اظهار کرد: آمادگی و خدمات‌رسانی برای اربعین نباید صرفاً به یک مقطع زمانی محدود شود، بلکه باید به عنوان یک رسالت دائمی دنبال شود و زیرساخت‌های مرزهای خسروی و سومار برای پذیرش جمعیتی میلیونی توسعه یابد.

استاندار کرمانشاه دفاع مقدس را سندی پرافتخار برای جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: فرهنگ ایثار و شهادت از دل دفاع مقدس شکل گرفت و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده وظیفه‌ای همگانی است.

حبیبی با بیان اینکه خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از افتخارات استان کرمانشاه است، تصریح کرد: اربعین به تقویت پیوند و انسجام میان ملت‌های ایران و عراق کمک کرده و کرمانشاه نیز هر سال تجربه پربارتری در میزبانی از زائران به دست می‌آورد؛ بنابراین باید برای حضور جمعیتی بزرگ‌تر از سال‌های گذشته آماده باشیم.

وی مردمی بودن را یکی از ارکان اصلی ماندگاری اربعین دانست و گفت: موکب‌داران نقش اساسی در این حماسه دارند و حمایت از آنها باید با جدیت بیشتری دنبال شود. میزبانی اخیر استان از موکب‌داران عراقی در قصرشیرین و مرکز استان نیز بازخوردها و تعاملات مثبتی به همراه داشت.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت بررسی نقاط ضعف و قوت اقدامات سال‌های گذشته برای ارتقای خدمات در اربعین‌های آینده تأکید کرد و افزود: مجوز احداث کارخانه یخ از وزیر نیرو دریافت شده و این موضوع باید از طریق وزارت نیرو تا رسیدن به مرحله اجرا به‌طور جدی پیگیری شود.

حبیبی با اشاره به رشد ۱۲۹ درصدی حوزه حمل‌ونقل عمومی، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های ایجادشده در این بخش باید بیش از گذشته توسعه پیدا کند تا پاسخگوی نیاز زائران در سال‌های آینده باشد.

وی ایجاد یک ایستگاه خودرویی ثابت و شناسنامه‌دار برای استان کرمانشاه در کربلای معلی را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت استان‌های معین توانمندتر و تسریع در تکمیل طرح‌های عمرانی، به‌ویژه پروژه‌های حوزه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با محوریت مدیریت راهداری، باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر ارتقای بدون وقفه زیرساخت‌های مرز سومار تأکید کرد و گفت: با اقدامات انجام‌شده در شهرستان گیلانغرب و فراهم شدن مقدمات لازم، تردد زائران از مرز سومار نهایی شده و این مرز برای سال آینده به‌صورت رسمی در فهرست سامانه‌های تردد اربعین قرار خواهد گرفت.

حبیبی در ادامه بر استمرار فعالیت ستاد اربعین تأکید کرد و افزود: جلسات این ستاد برای برنامه‌ریزی منسجم و ساماندهی امور باید دست‌کم ماهی یک‌بار به‌صورت منظم برگزار شود. همچنین با توجه به عملکرد «کمیته امداد زائر»، این مجموعه از این پس به‌عنوان کمیته نوزدهم به ساختار ستاد اربعین استان اضافه می‌شود.

وی در پایان از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی، مدیرکل اطلاعات استان، فرمانداران قصرشیرین و گیلانغرب، اعضای کمیته‌های هجده‌گانه و دستگاه‌های خدمات‌رسان قدردانی کرد و گفت: آرامش، رضایتمندی و امنیت پایدار ایجادشده در مرزهای خسروی و سومار نتیجه همکاری جمعی، کار تیمی و تلاش همراه با اخلاص مجموعه‌های مختلف بود.