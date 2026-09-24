به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی روند اجرای پروژه انتقال آب استان قزوین اظهار کرد: سال ۱۴۰۵ برای پروژه انتقال آب سال بسیار مهمی خواهد بود و به دلیل اهمیت این موضوع، پیگیری اجرای طرح را به صورت ویژه دنبال کرده‌ایم.

وی افزود: پروژه انتقال آب در سال گذشته در حضور رئیس‌جمهور به تفاهم رسید و از آن زمان پیگیری‌های مختلفی برای اجرای آن انجام شده است.

استاندار قزوین با بیان اینکه انتقال آب یکی از مهم‌ترین نیازهای استان است، گفت: قزوین در حوزه آب شرب با مشکل مواجه است و اگر نتوانیم سهم آبی استان را به‌درستی تأمین و منتقل کنیم، در حوزه صنعت، زیرساخت‌ها و حتی توسعه گردشگری نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.

نوذری ادامه داد: اجرای پروژه از مهرگان آغاز شده و بخشی از این طرح مربوط به اعتبارات دولتی شرکت آب منطقه‌ای است، اما با توجه به محدودیت منابع عمومی، پیشنهاد من این است که برای سرعت بخشیدن به پروژه از ظرفیت بانک‌ها و روش‌های جدید تأمین مالی استفاده شود.

وی با اشاره به پیگیری ویژه بخش حدفاصل محمدیه تا قزوین گفت: این موضوع به صورت ویژه پیگیری شد و مسائل مربوط به آن نیز در اولویت قرار گرفت تا عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

استاندار قزوین تأکید کرد: با شرایط موجود نمی‌توان همه پروژه‌های بزرگ را صرفاً با اعتبارات دولتی اجرا کرد و باید به دنبال مدل‌های جدید تأمین مالی باشیم.

نوذری با اشاره به تجربه تأمین مالی پروژه انتقال آب گفت: اگر قرار بود این پروژه فقط با پول دولتی اجرا شود، شاید حتی طی ۵۰ سال آینده نیز امکان اجرای آن وجود نداشت؛ بنابراین استفاده از مدل‌های جدید تأمین مالی یک ضرورت است.

وی افزود: همین مدل را در حوزه ورزش و جوانان نیز در حال پیگیری هستیم و برای اجرای پروژه‌های ورزشی تلاش می‌کنیم از ظرفیت تغییر کاربری و منابع حاصل از آن استفاده شود تا پروژه‌ها در اختیار مردم قرار گیرد.

استاندار قزوین از برنامه اجرای چند پروژه ورزشی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: امسال حدود هشت پروژه مهم ورزشی در هشت نقطه استان با استفاده از این ظرفیت در دستور کار قرار گرفته است.

نوذری خاطرنشان کرد: ساختار تأمین مالی پروژه‌ها در کشور به گونه‌ای است که با محدودیت منابع دولتی، باید ظرفیت‌های جدید را فعال کنیم و از مدل‌هایی استفاده کنیم که بتواند اجرای پروژه‌های مهم و زیربنایی را سرعت ببخشد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت گردشگری پروژه‌های مرتبط با آب گفت: این مدل می‌تواند در دو سال آینده به یکی از پروژه‌های بزرگ گردشگری کشور تبدیل شود و ظرفیت قابل توجهی برای جذب گردشگر ایجاد کند.