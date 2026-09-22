به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در روزهای انتخاب رشته، مشاوران تحصیلی باید رتبه، سهمیه، علایق و شرایط هر دانش‌آموز را بررسی کنند و از میان گزینه‌های متعدد، به فهرستی متناسب با وضعیت او برسند. وقتی اطلاعات میان پیام‌ها، کارنامه‌ها و فایل‌های مختلف پراکنده باشد، بخش زیادی از زمان مشاور صرف جمع‌آوری و مرتب‌کردن آن‌ها می‌شود.

پنل مشاوران نوراتو برای سامان‌دادن به این فرایند طراحی شده است؛ محیطی یکپارچه برای مدیریت دانش‌آموزان، مشاهده نتایج آزمون‌های خودشناسی، بررسی قبولی‌های گذشته و آماده‌سازی فهرست نهایی انتخاب رشته. این ابزارها به مشاور کمک می‌کنند زمان بیشتری به تحلیل و گفت‌وگو با دانش‌آموز اختصاص دهد.

استفاده از پنل مشاور رایگان است

مشاوران برای استفاده از پنل نوراتو هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. اضافه‌شدن دانش‌آموز به پنل، با توجه به وضعیت بسته طلایی او، از دو مسیر انجام می‌شود:

دانش‌آموز بسته طلایی دارد: می‌تواند برای مشاور درخواست مشاوره بفرستد. با تأیید درخواست، به فهرست دانش‌آموزان مشاور اضافه می‌شود و امکان پیگیری فرایند انتخاب رشته او فراهم خواهد شد.

دانش‌آموز هنوز بسته ندارد: مشاور می‌تواند او را مستقیماً از پنل اضافه کند و با پرداخت هزینه بسته، بسته طلایی را برایش فعال سازد.

در هر دو حالت، استفاده از پنل مشاور رایگان است و هزینه پرداختی صرفاً به تهیه بسته دانش‌آموز مربوط می‌شود.

دسترسی به آخرین قبولی‌های سراسری و آزاد

آرشیو قبولی‌های گذشته، یکی از ابزارهای کاربردی برای بررسی گزینه‌های پیش روی داوطلب است. در پنل نوراتو، مشاور می‌تواند سوابق پذیرش دانشگاه‌های سراسری و آزاد را با فیلترهایی مانند رتبه، سهمیه، رشته، دانشگاه، دوره تحصیلی، مقطع و موقعیت جغرافیایی جست‌وجو کند.

این قابلیت کمک می‌کند اطلاعات مرتبط با شرایط دانش‌آموز سریع‌تر پیدا شود و گفت‌وگو درباره فرصت‌ها و محدودیت‌های انتخاب رشته، بر پایه سوابق مشخص پیش برود. البته قبولی‌های گذشته، تضمینی برای پذیرش در سال جدید نیستند و باید در کنار ظرفیت‌ها و ضوابط همان سال بررسی شوند.

پرونده دانش‌آموز و نتایج آزمون‌های خودشناسی

انتخاب رشته فقط به رتبه وابسته نیست. علایق، ترجیحات و شرایط زندگی داوطلب نیز در تصمیم نهایی نقش دارند. در پنل مشاوران نوراتو، اطلاعات پایه دانش‌آموز، گروه آزمایشی، سهمیه، استان و شهر بومی و اطلاعات تماس او در دسترس قرار می‌گیرد.

همچنین، پس از تکمیل آزمون‌های MBTI و هالند توسط دانش‌آموز، مشاور می‌تواند نتایج آن‌ها را مشاهده کند. اگر آزمونی انجام نشده باشد، وضعیت آن در پنل مشخص می‌شود.

این نتایج می‌توانند به شناخت بهتر ترجیحات دانش‌آموز و شروع گفت‌وگوی مشاوره‌ای کمک کنند؛ بااین‌حال، نتیجه یک آزمون به‌تنهایی مبنای تعیین رشته مناسب نیست.

ثبت علایق و محدودیت‌های دانش‌آموز

دو داوطلب با رتبه مشابه، لزوماً به فهرست انتخاب رشته یکسانی نیاز ندارند. علاقه به رشته‌ای مشخص، امکان تحصیل در شهر دیگر و ترجیح دانشگاه‌های خاص می‌تواند اولویت‌های آن‌ها را تغییر دهد.

در نوراتو، امکان ثبت و اولویت‌بندی رشته‌ها، استان‌ها و دانشگاه‌های موردعلاقه دانش‌آموز وجود دارد. مشاور می‌تواند گزینه‌های نامطلوب را نیز مشخص کند تا بررسی پیشنهادها با خواسته‌ها و محدودیت‌های داوطلب هماهنگ‌تر شود.

برای مثال، اگر دانش‌آموز امکان تحصیل در برخی استان‌ها را نداشته باشد، ثبت این محدودیت از ابتدا کمک می‌کند بررسی‌ها بر گزینه‌های قابل انتخاب متمرکز شوند.

دریافت ۱۵۰ رشته‌محل پیشنهادی و تنظیم فهرست اختصاصی

پنل نوراتو امکان دریافت ۱۵۰ رشته‌محل پیشنهادی را با توجه به رتبه و اطلاعات داوطلب فراهم می‌کند. مشاور می‌تواند پیشنهادها و برآورد احتمال قبولی را بررسی کند و سپس فهرست را بر اساس علایق و شرایط دانش‌آموز شخصی‌سازی کند.

فهرست اولیه قابل ویرایش است؛ بنابراین مشاور می‌تواند رشته‌محل اضافه کند، ترتیب اولویت‌ها را تغییر دهد و انتخاب‌های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی را نیز در فهرست قرار دهد.

پیشنهادهای سامانه، نقطه شروع بررسی هستند. تحلیل نهایی و چیدمان انتخاب‌ها با مشارکت مشاور و دانش‌آموز انجام می‌شود تا فهرست، ترجیحات واقعی داوطلب را منعکس کند.

خروجی چاپی و اکسل برای مرور نهایی

پس از تنظیم انتخاب‌ها، امکان دریافت خروجی چاپی یا فایل اکسل وجود دارد. این خروجی به مشاور و دانش‌آموز کمک می‌کند فهرست را در قالبی منظم مرور کنند و درباره ترتیب انتخاب‌ها به توافق برسند.

پیش از ثبت نهایی در سامانه مربوط، لازم است کدرشته‌محل‌ها و شرایط پذیرش با دفترچه و اصلاحیه‌های همان سال تطبیق داده شوند.

صفحه اختصاصی برای معرفی مشاور و دریافت درخواست

هر مشاور می‌تواند در نوراتو یک صفحه عمومی برای معرفی خدمات خود داشته باشد. اطلاعاتی مانند عکس، سوابق، گروه‌های آزمایشی تحت پوشش، استان و شهر و متن معرفی در این صفحه ثبت می‌شوند.

مشاور می‌تواند لینک اختصاصی صفحه را در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌ها یا وب‌سایت خود منتشر کند. دانش‌آموزان از همین مسیر با خدمات او آشنا می‌شوند و درخواست مشاوره می‌فرستند.

درخواست‌ها در پنل قابل تأیید یا رد هستند. پس از تأیید، دانش‌آموز به فهرست مشاور اضافه می‌شود و شماره تماس او در دسترس قرار می‌گیرد.

بسته طلایی نوراتو؛ ابزارهای شناخت و انتخاب

بسته طلایی نوراتو مجموعه‌ای از خدمات مرتبط با مسیر تحصیلی را در اختیار دانش‌آموز قرار می‌دهد:

سامانه انتخاب رشته: بررسی پیشنهادها و آماده‌سازی فهرست انتخاب‌ها.

آخرین قبولی‌ها: مشاهده سوابق پذیرش دانشگاه‌های سراسری و آزاد.

تخمین رتبه: بررسی جایگاه احتمالی داوطلب.

ماجراجویی انتخاب رشته: کمک به شناخت علایق و توانمندی‌ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر.

این ابزارها در کنار همراهی مشاور، به دانش‌آموز کمک می‌کنند با شناخت و آمادگی بیشتری در فرایند انتخاب رشته مشارکت کند.

با معرفی نوراتو، درآمد کسب کنید

مشاوران می‌توانند کد تخفیف اختصاصی بسازند و آن را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهند. دانش‌آموز با این کد، بسته انتخاب رشته نوراتو را با تخفیف تهیه می‌کند و از خرید انجام‌شده، سهم درآمدی برای مشاور ثبت می‌شود.

در بخش «مدیریت کد تخفیف»، امکان مشاهده تعداد خریدها و مجموع سهم مشاور وجود دارد. اطلاعات بانکی موردنیاز برای تسویه نیز در همین بخش ثبت می‌شود.

کد اختصاصی مشاور، هم فرصتی برای خرید با تخفیف دانش‌آموز است و هم مسیری برای کسب درآمد از معرفی خدمات نوراتو.

شروع همکاری با پنل مشاوران نوراتو

برای آغاز کار، کافی است وارد پنل شوید، پروفایل خود را تکمیل کنید و لینک اختصاصی‌تان را در اختیار دانش‌آموزان قرار دهید. سپس با تأیید درخواست دانش‌آموز دارای بسته طلایی یا افزودن مستقیم دانش‌آموز و تهیه بسته برای او، فرایند مشاوره را آغاز کنید.

با پنل رایگان مشاوران نوراتو، اطلاعات دانش‌آموزان را یک‌جا بررسی کنید، پیشنهادها را با تجربه خود بسنجید و فهرست نهایی انتخاب رشته را در کنار هر دانش‌آموز شکل دهید.

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