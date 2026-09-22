انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید یک ضرورت راهبردی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی قبل از ظهر سه‌شنبه در هفتمین آیین سراسری تجلیل و تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت استان زنجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف امروز جامعه، معرفی درست شخصیت‌ها و الگوهای ارزشمند دینی، فرهنگی و انقلابی به نسل جوان است.

وی با بیان اینکه نسل جدید نیازمند آشنایی با سرمایه‌های معنوی و تاریخی کشور است، افزود: اگر بتوانیم شخصیت‌های بزرگ دینی و فرهنگی و الگوهای شایسته را به جوانان معرفی کنیم، زمینه ارتباط آنان با میراث ارزشمند معنوی کشور فراهم خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) تصریح کرد: باید بررسی کنیم دختران و پسران جوان جامعه تا چه اندازه با شخصیت این بانوی بزرگوار آشنا هستند؛ در حالی که حضرت فاطمه معصومه(س) می‌تواند یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین الگوها برای دختر مسلمان باشد.

حسینی ادامه داد: اگر هنر معرفی این الگوهای ارزشمند را داشته باشیم، نسل جوان سرمایه‌های عظیم فرهنگی و معنوی خود را با متاع‌های ناچیز مبادله نخواهد کرد.

وی با تاکید بر ضرورت معرفی مفاخر علمی و انقلابی کشور به نسل جدید گفت: شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی و دیگر بزرگان و مفاخر علمی و فرهنگی باید به شکلی شایسته به نسل جوان معرفی شوند و این اقدام می‌تواند در کاهش بخشی از شکاف ایجادشده میان نسل‌ها مؤثر باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به تأثیرگذاری تولیدات فرهنگی و هنری بر ذهن و رفتار نسل جوان افزود: تجربه نشان داده است که هنر و رسانه می‌توانند شخصیت‌های تاریخی و فرهنگی را به الگوهای ملموس برای جوانان تبدیل کنند.

وی با اشاره به پخش مجموعه تلویزیونی «شوق پرواز» از رسانه ملی گفت: این مجموعه موجب شد بخشی از جوانان با شخصیت شهید عباس بابایی همذات‌پنداری کنند و حتی برخی از آنان اعلام کردند که می‌خواهند در مسیر زندگی مانند این شهید باشند.

حسینی ادامه داد: اگر شخصیت‌هایی مانند شهید مجید شهریاری و دیگر مفاخر و شهدای کشور نیز آن‌گونه که شایسته است معرفی شوند، می‌توان شاهد آثار ارزشمندی در میان نسل جوان بود.

وی تاکید کرد: باید قدر این میراث ارزشمند را بدانیم و برای معرفی آن تلاش کنیم و از همه ابزارها و ظرفیت‌هایی که خداوند متعال در اختیار ما قرار داده است، بهره بگیریم.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های بزرگداشت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی از برگزاری آیین‌های مختلف در استان خبر داد.

حسینی گفت: آیین عزاداری امروز از ساعت ۱۵:۳۰ از مقابل مسجد جامع به سمت امامزاده برگزار می‌شود و آیین دیگری نیز پیش از نماز جمعه برگزار خواهد شد.

وی افزود: مراسم دیگری نیز روز دوشنبه آینده با حضور اعضای بیت مکرم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی برگزار می‌شود و از مردم و مسئولان درخواست می‌کنیم در این آیین‌ها حضور پررنگ داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان همچنین گفت: تلاش می‌کنیم زمینه حضور مردم استان در آیین تشییع و خاکسپاری این مرجع عالیقدر را که فردا در قم برگزار می‌شود، فراهم کنیم.

دفاع مقدس؛ سرمایه‌ای برای پیشرفت و تعالی جامعه

حسینی در ادامه با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت که در دوران دفاع مقدس تبلور یافت، یکی از سرمایه‌های بزرگ کشور و کلید پیشرفت، تعالی و رشد جامعه است و باید این میراث ارزشمند به نسل جدید معرفی و منتقل شود.

وی دفاع مقدس را تبلور بخشی از فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایران اسلامی دانست و افزود: این فرهنگ ریشه در معارف قرآن کریم و مکتب اهل بیت(ع) دارد؛ فرهنگی که انسان‌ها را به ایستادگی، دفاع از ارزش‌ها و مقاومت در برابر ظلم فرا می‌خواند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان خاطرنشان کرد: همه پیامبران اولوالعزم به نوعی در مسیر دفاع و ایستادگی قرار داشتند و حضرت ابراهیم(ع) و حضرت موسی(ع) هر یک به شیوه‌ای صحنه‌های دفاع و مقاومت را تجربه کردند.

حسینی ادامه داد: فرهنگ دفاع و مقاومت در صحنه‌هایی همچون بدر، حنین، خیبر و خندق نیز تجلی پیدا کرد و در دوران معاصر، این فرهنگ در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در عرصه‌های مختلف خود را نشان داده است.

وی گفت: روحیه ایستادگی و شجاعت، از آموزه‌ها و معارف متعالی مکتب ماست و باید این روحیه را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

تکریم پیشکسوتان؛ فرصتی برای پیوند نسل‌ها

امام جمعه زنجان با اشاره به برگزاری آیین تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت اظهار کرد: یکی از فرصت‌های ارزشمند در هفته بزرگداشت دفاع مقدس، همین برنامه تکریم پیشکسوتان جهاد و مقاومت است که خود یک آموزه قرآنی به شمار می‌رود.

وی بر ضرورت انتقال دستاوردها و ارزش‌های دفاع مقدس به نسل جدید تاکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته شاهد ایجاد فاصله میان نسل جدید و نسل غیور و مقتدر گذشته بوده‌ایم و دشمن نیز تلاش کرده است دستاوردها و ارزش‌های هشت سال دفاع مقدس به فراموشی سپرده شود.

حسینی افزود: بخشی از جوانان و نوجوانان فرصت کافی پیدا نمی‌کنند تا با این سرمایه عظیم آشنا شوند، با آن ارتباط برقرار کنند و با فرهنگ دفاع مقدس مأنوس شوند.

وی تاکید کرد: دشمن به خوبی دریافته است که دفاع مقدس و روحیه دفاع مقدسی چه سرمایه، فناوری و دارایی عظیمی برای جامعه است؛ بنابراین معرفی این فرهنگ و انتقال تجربه پیشکسوتان به نسل‌های آینده باید به عنوان یک وظیفه جدی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان در پایان خاطرنشان کرد: حفظ یاد شهدا، تکریم پیشکسوتان و معرفی الگوهای دینی، علمی، فرهنگی و انقلابی به نسل جدید، مسیر انتقال سرمایه‌های معنوی جامعه از نسلی به نسل دیگر را هموار می‌کند.