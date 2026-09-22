به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که تاکنون هیچگونه ابلاغیه یا دستورالعمل رسمی از سوی سازمانهای هواپیمایی کشوری ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق مبنی بر توقف یا تعلیق پروازهای ایرانایر به مقاصد استانبول، باکو و نجف به این شرکت ابلاغ نشده است.
بر اساس اطلاعیه ایرانایر، هرگونه تغییر در مجوزها یا شرایط انجام پرواز به این مقاصد، در صورت اتخاذ تصمیم از سوی مراجع هوانوردی ذیصلاح، از طریق ابلاغ رسمی به شرکت اعلام خواهد شد.
در این اطلاعیه تأکید شده است که با توجه به شرایط موجود و تا زمان دریافت هرگونه ابلاغ رسمی، برنامه پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مسیرهای استانبول، باکو و نجف مطابق روال جاری ادامه خواهد داشت.
ایرانایر تأکید کرد در صورت دریافت هرگونه ابلاغیه رسمی و تغییر در برنامه پروازی، موضوع از طریق مجاری رسمی اطلاعرسانی شرکت به اطلاع مسافران خواهد رسید.
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