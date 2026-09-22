پایان ۲۰ روز اسارت در رودبارجنوب؛ گروگان با وساطت ریش سفیدان آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد محمدی، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حدود ۲۰ روز پیش فردی با هدف اخاذی در شهرستان کهنوج ربوده شد گفت: پس از وقوع آدم ربایی، دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت معتمدان محلی و ریشسفیدان منطقه، روند مذاکره و میانجیگری را در دستور کار قرار داد که در نهایت به آزادی فرد ربوده شده و بازگشت وی به جمع خانواده منجر شد.
وی با اشاره به نقش مؤثر بزرگان و متنفذان محلی در حلوفصل اختلافات و کاهش تنشها افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و ریشسفیدان، در کنار پیگیریهای قانونی، میتواند در تقویت امنیت و بازگشت آرامش به منطقه نقش مؤثری ایفا کند.
دادستان عمومی و انقلاب رودبارجنوب همچنین بر برخورد جدی با عوامل برهمزننده امنیت و نظم عمومی تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه با هرگونه اقدام مخل امنیت و نظم عمومی، در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد داشت.
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