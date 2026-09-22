تجلیل جشنواره رم از سوزان ساراندون برای حفظ استقلال از هالیوود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سوزان ساراندون در بخش جنبی مستقل جشنواره فیلم رم که به عنوان «آلیس در شهر» شناخته می‌شود و به فیلم‌های کودکان و نوجوانان اختصاص دارد، تجلیل می‌شود.

وی با جایزه تعالی زنان که به زنان برجسته ایتالیایی و بین‌المللی که حضوری متفاوت در دنیای فرهنگ، سرگرمی و کنشگری دارند، تجلیل می‌شود.

علاوه بر دریافت این جایزه، ساراندون در جشنواره رم حضور خواهد داشت تا هم زمان با اولین اکران بین‌المللی اولین ساخته زک وودز (بازیگر و کمدین) با عنوان «همراه»، که وی در آن بازی ‌کرده است، شرکت کند.

سوزان ساراندون در فیلم «همراه»، در نقش سیلویا، زنی ۷۰ ساله سیگاری و تندزبان ظاهر شده که به طرز غیرمنتظره‌ای سرپرستی امیلی ۸ ساله را بر عهده می‌گیرد. این دختر بچه پس از یک حادثه تقریباً مرگبار در نیوجرسی، از پدربزرگ مبتلا به زوال عقل خود جدا شده است. این فیلم کمدی مستقل در ماه ژوئن با استقبال خوبی در جشنواره فیلم ترایبکا روبه‌رو شد.

جشنواره رم در بیانیه‌ای ضمن ستایش کارنامه ساراندون نوشت: از فیلم «راکی هارور» گرفته تا «گرسنگی»، از «جادوگران ایستویک» گرفته تا «تلما و لوئیز» و «راه رفتن مرد مرده»، ساراندون دهه‌ها در سینما حضور داشته و مجموعه‌ای از شخصیت‌های زن را خلق کرده است که نمی‌توان آنها را به یک مدل واحد تقلیل داد.

در این بیانیه همچنین تأکید شده شخصیت‌هایی که او در این فیلم‌ها بازی می‌کند، همگی زنانی هستند که هویت، میل، قدرت، قوانین و آزادی را زیر سوال می‌برند.

در ادامه آمده است: اما رشته مشترکی که در طول سفر او جریان دارد، تنها نقش‌هایی نیست که انتخاب کرده و توانایی او در حفظ استقلال خود از سیستم هالیوود، انتخاب‌های هنری متفاوت، آزادی شخصی و ثبات اعتقادات خود وی نیز جای تجلیل دارد.

ساراندون ۷۹ ساله به تازگی با آخرین فیلمش «اتاق پژواک» ساخته کارگردان ایتالیایی، آندره‌آ پالائورو، در جشنواره فیلم ونیز حضور داشت.

وی در این جشنواره گفت که به دلیل حمایت صریحش از فلسطین، توسط هالیوود طرد ‌و فیلم‌هایش توقیف شده‌اند و آژانس‌هایی وجود دارند که به دیگران توصیه می‌کنند او را به کار نگیرند.

از دریافت‌کنندگان پیشین جایزه تعالی زنان «آلیس در شهر» می‌توان از پاز وگا بازیگر اسپانیایی، ناستاسیا کینسکی بازیگر آلمانی-لهستانی و لائورا لوکتی کارگردانی ایتالیایی یاد کرد.

پیشتر اعلام شده بود خاویر باردم جایزه یک عمر دستاورد هنری را از جشنواره فیلم رم ۲۰۲۶ دریافت می‌کند.

جشنواره فیلم رم از ۱۳ تا ۲۵ اکتبر (۲۱ مهر تا ۳ آبان) برگزار می‌شود.