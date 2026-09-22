تلفیق هنر و قرآن رویکردی ماندگار برای تربیت نسل آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدفخرالدین طباطبایی ظهر سه‌شنبه در آیین اختتامیه سی‌وششمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان که به میزبانی زنجان برگزار شد، اظهار کرد: برگزاری این جشنواره جلوه‌ای از ظرفیت‌های معنوی، قرآنی و هنری دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان است و باید از این ظرفیت‌ها در مسیر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت استفاده کرد.

وی با اشاره به اهمیت نقش معلم در شکل‌گیری شخصیت و هویت دانش‌آموزان افزود: معلم تنها انتقال‌دهنده مفاهیم درسی نیست، بلکه رفتار، منش و سبک زندگی او نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دانش‌آموزان اثر می‌گذارد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: هنگامی که توانمندی‌های هنری معلم با شناخت و انس او با مفاهیم قرآن کریم همراه شود، محیط مدرسه می‌تواند به فضایی پویا، جذاب و اثرگذار برای رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان تبدیل شود.

طباطبایی با بیان اینکه استفاده از زبان هنر در انتقال مفاهیم دینی می‌تواند عمق و ماندگاری پیام‌های تربیتی را افزایش دهد، تصریح کرد: دانش‌آموزان زمانی ارتباط عمیق‌تری با مفاهیم آموزشی برقرار می‌کنند که این مفاهیم در قالب‌های جذاب و متناسب با نیازهای آنان ارائه شود.

وی خاطرنشان کرد: تلفیق هنر و آموزه‌های قرآنی در شخصیت معلم، امکان انتقال مفاهیم اخلاقی و تربیتی را به شیوه‌ای مؤثرتر فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در تربیت نسل آینده داشته باشد.

مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم درخشش دانشجومعلمان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری و قرآنی، بر ضرورت شناسایی، حمایت و بهره‌گیری حداکثری از استعدادهای آنان تأکید کرد.