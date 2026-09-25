دهقانی: ما در برابر استکبار کوتاه نخواهیم آمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید قاسم دهقانی در خطبههای نماز جمعه بجستان، نسبت به تهدیدات ناتو و جنگ فرهنگی در مدارس هشدار داد و بر لزوم ایستادگی ملت در برابر تهاجم دشمن تأکید کرد.
امام جمعه بجستان در بخش مهمی از سخنان خود، با اشاره به فعالیتهای اخیر سازمان ناتو، هشدار داد که جهان در آستانه یک بحران بزرگ قرار دارد.
وی با اشاره به گزارشهای مربوط به پشتیبانیهای هوایی از عملیاتهای ضد ایرانی گفت: بیانات اخیر مقامات ناتو و اعزام هزاران پرواز پشتیبانی از اروپا، نشاندهنده این است که ما با یک جنگ جهانی روبرو هستیم. دشمن به طور رسمی اعلام کرده که قصد نابودی تمدن هزارساله ملت ایران را دارد.
دهقانی با تاکید بر عدم عقبنشینی، تصریح کرد: ما در برابر استکبار کوتاه نخواهیم آمد؛ چرا که کوتاه آمدن در برابر دشمن، به معنای از دست دادن استقلال و تبدیل شدن به نوکران و پیروان آنهاست. ما با استقامت ایستادهایم و این همان چیزی است که دشمن از آن هراس دارد.
وی در ادامه، به موضوع آغاز سال تحصیلی و ضرورت هوشیاری در حوزه تعلیم و تربیت پرداخت و اظهار کرد: دشمن اصلی نظام اسلامی، مسئله دانش و پیشرفت را هدف قرار داده است تا با ایجاد خلل در مسیر تربیت، توان جامعه را کاهش دهد. ما باید در برابر ترویج فرهنگهای منحرف و تروریسم فرهنگی هوشیار باشیم.
وی با یادآوری اهمیت هفته دفاع مقدس، افزود: یادآوری حماسههای دفاع مقدس برای جوانان ضروری است تا بدانند امروز بر پایه خون شهدا و اقتدار ملی ایستادهاند. دشمن میخواهد با از بین بردن روحیه ایمان، جامعه را به سمت بیدینی و بیتفاوتی سوق دهد.
دهقانی ضمن تجلیل از ایثارگری فرماندهان و شهدای دفاع مقدس، از تمامی خیرین و مردمی که در مسیر توسعه زیرساختهای منطقه، از جمله ساخت مدارس، مشارکت داشتهاند، قدردانی کرد.
وی همچنین با تبریک روز سرباز و روز آتشنشانی، از تمامی کسانی که در راه حفظ امنیت و فرهنگ اسلامی جان خود را فدا کردهاند، تجلیل کرد.
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