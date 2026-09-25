ملت ایران با مقاومت و حضور در صحنه زبانزد عالم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ عبدالوهاب گلزاری، امام جمعه اهل سنت جزیره هرمز، در خطبههای نماز جمعه اهل سنت این جزیره با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور جنگ هشتسالهای است که آمادگی کامل و تجهیزات کافی برای مقابله با دشمن متجاوز نداشتیم، اما یک سلاح پرقدرت و دوربرد در اختیار داشتیم و آن ایمان بود.
وی با استناد به آیات قرآن افزود: در سختترین شرایط، ایمان انسان را بزرگ و قوی میکند و خداوند مدافع و حامی اوست. ملت شریف ایران با مقاومت، ایستادگی و حضور در صحنه در برابر دشمنان زبانزد شد.
گلزاری گفت: دشمن صف اول در جنگ تحمیلی عراق بود، اما با تحریک دشمنانی که امروز نیز علیه مسلمانان و کشور ما میجنگند، برخی فریبخوردگان مسلمان نیز همراهی آنها را میکنند. اگر با قرآن و ایمان باشیم قدرتمندیم و نباید سلاح ایمان را زمین بگذاریم.
امام جمعه اهل سنت جزیره هرمز در ادامه با اشاره به دعای قرآنی «ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» گفت: سه درخواست مهم این آیه، خوبی در دنیا، خوبی در آخرت و نجات از عذاب الهی است و مقصد نهایی انسان بهشت خداوند است.
وی با اشاره به حدیث نبوی که با مرگ انسان پرونده اعمال بسته میشود مگر سه چیز، صدقه جاری، علم مفید و فرزند صالح را از باقیات صالحات دانست و افزود: اموات با دعای رحمت، مغفرت و استغفار خوشحال میشوند.
گلزاری تأکید کرد: دعا بدون تلاش و حرکت به نتیجه نمیرسد؛ باید با کار خیر، کمک به بیماران، آموزش و راهنمایی دیگران و تربیت فرزندان دیندار، پرونده اعمال خود را باز نگه داریم. میراث پیامبر اسلام، علم، هدایت و اخلاق است، نه مال دنیوی.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: خداوند ایران پرقدرت را برای نسلهای آینده حفظ کند و جبهه حق را بر باطل پیروز گرداند.
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