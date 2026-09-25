به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد، سعید پاک سرشت اظهار کرد: در پی اعلام حریق در یک واحد کارگاه چوب در محدوده بلوار دشتی، نیروهای آتشنشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتش در جریان این حادثه به دو واحد صنفی همجوار نیز سرایت کرده بود که آتشنشانان با حضور سریع در محل، عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد ادامه داد: با تلاش نیروهای آتشنشانی، حریق پس از حدود یک ساعت مهار شد و از گسترش بیشتر آن به واحدهای اطراف جلوگیری به عمل آمد.
پاکسرشت با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی نداشته است، گفت: چند واحد صنفی و خودروهای پارکشده در مجاورت محل حادثه دچار خسارت مالی شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: علت دقیق وقوع آتشسوزی و میزان خسارت وارده در دست بررسی کارشناسان است و پس از تکمیل بررسیها اعلام خواهد شد.
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