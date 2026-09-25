به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی در خطبه‌های نماز جمعه سوم مهرماه خاش با تأکید بر جایگاه علم و دانش در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: آگاهی و دانش می‌تواند جامعه را از بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دور کرده و زمینه رشد و تعالی فرد و جامعه را فراهم کند.

امام جمعه اهل‌سنت خاش با اشاره به جایگاه علم در آموزه‌های اسلامی افزود: جامعه‌ای که بر پایه آگاهی، تفکر و دانش حرکت کند، می‌تواند بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی را پشت سر بگذارد.

وی همچنین با تأکید بر نقش معلمان و استادان در تربیت نسل آینده گفت: آنان نقش مهمی در انتقال علم نافع دارند و باید جایگاه معلمان، استادان و علما در جامعه مورد احترام قرار گیرد.

حسین‌زهی افزود: تخریب جایگاه معلمان و علما، به‌ویژه در فضای مجازی، می‌تواند به هویت علمی و فرهنگی جامعه آسیب وارد کند و لازم است مردم از انتشار مطالب نادرست و رفتارهای آسیب‌زا در فضای مجازی پرهیز کنند.

وی کتاب و قلم را از ابزارهای مهم انتقال دانش دانست و بر توجه بیشتر خانواده‌ها و جامعه به مطالعه و افزایش آگاهی تأکید کرد.

حمایت از دانش‌آموزان نیازمند، سرمایه‌گذاری برای آینده منطقه است

امام جمعه اهل‌سنت خاش در ادامه بر ضرورت حمایت از دانش‌آموزان نیازمند تأکید کرد و گفت: همه اقشار جامعه و خیران باید برای حمایت از فرزندان منطقه مشارکت کنند تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از ادامه تحصیل بازنماند.

وی افزود: حمایت از تحصیل فرزندان و فراهم کردن زمینه دسترسی آنان به آموزش، مسئولیتی اجتماعی است و افراد توانمند و خیران می‌توانند در آینده علمی و اجتماعی منطقه نقش مؤثری داشته باشند.

حسین‌زهی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ انضباط اجتماعی اظهار کرد: امنیت و آرامش جامعه نیازمند همکاری و مسئولیت‌پذیری همه مردم است و باید از رفتارهای خشونت‌آمیز و ایجاد فضای ناامن در جامعه و فضای مجازی جلوگیری شود.

وی ادامه داد: شکل‌گیری فضای خشونت‌آمیز و ناامن می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی داشته باشد و حتی زمینه مهاجرت نخبگان، افراد متخصص و دلسوزان منطقه را فراهم کند؛ بنابراین حفظ آرامش و امنیت اجتماعی باید مورد توجه همگان باشد.

محکومیت حوادث اخیر سراوان

امام جمعه اهل‌سنت خاش در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، حوادث ناگوار و تروریستی اخیر در سراوان را محکوم کرد و شهادت سردار ظریفی را به مردم منطقه و خانواده وی تسلیت گفت.

وی برای این شهید علو درجات و برای خانواده و بازماندگان وی صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.