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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۴

نمایشگاه کتاب و بازی‌های فکری در سعدالسلطنه قزوین افتتاح شد

نمایشگاه کتاب و بازی‌های فکری در سعدالسلطنه قزوین افتتاح شد

قزوین- همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، نمایشگاه کتاب و بازی‌های فکری انجمن ناشران استان قزوین با هدف ترویج مطالعه، تقویت خلاقیت و جذب خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب و بازی‌های فکری انجمن ناشران استان قزوین با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و اجرایی استان پیش از ظهر سه شنبه در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از کتاب‌ها و بازی‌های فکری با تمرکز بر نیازهای فرهنگی خانواده‌ها و گروه سنی کودک و نوجوان عرضه شده و بازدیدکنندگان می‌توانند ضمن آشنایی با محصولات فرهنگی، کتاب‌های مورد نظر خود را انتخاب و تهیه کنند.

نمایشگاه کتاب و بازی‌های فکری سعدالسلطنه تا ۲۴ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان است.

کد مطلب 6955081

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