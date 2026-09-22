به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه کتاب و بازی‌های فکری انجمن ناشران استان قزوین با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و اجرایی استان پیش از ظهر سه شنبه در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه مجموعه‌ای از کتاب‌ها و بازی‌های فکری با تمرکز بر نیازهای فرهنگی خانواده‌ها و گروه سنی کودک و نوجوان عرضه شده و بازدیدکنندگان می‌توانند ضمن آشنایی با محصولات فرهنگی، کتاب‌های مورد نظر خود را انتخاب و تهیه کنند.

نمایشگاه کتاب و بازی‌های فکری سعدالسلطنه تا ۲۴ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان است.

