هوشمند: کتاب و بازی فکری ابزار رشد اندیشه و خلاقیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح نمایشگاه کتاب و بازی‌های فکری انجمن ناشران استان قزوین اظهار کرد: کتاب و بازی فکری هر دو از ابزارهای رشد اندیشه، تقویت خلاقیت و شکل‌گیری گفت‌وگو و یادگیری در جامعه هستند و تلفیق این دو حوزه می‌تواند تجربه‌ای جذاب و اثرگذار برای خانواده‌ها و نسل کودک و نوجوان ایجاد کند.

وی افزود: برگزاری چنین رویدادهایی در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه، علاوه بر فراهم کردن دسترسی عمومی به محصولات فرهنگی، فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری قزوین با فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.

هوشمند با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای متنوع فرهنگی برای ارتباط با نسل جدید، گفت: کتاب و بازی فکری می‌توانند در کنار یکدیگر زمینه‌ای برای یادگیری همراه با سرگرمی فراهم کنند و خانواده‌ها را به حضور و مشارکت بیشتر در فعالیت‌های فرهنگی ترغیب کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و خانوادگی در فضاهای فرهنگی و تاریخی شهر می‌تواند به رونق فعالیت‌های فرهنگی، حمایت از فعالان حوزه نشر و ایجاد فرصت برای ارتباط مستقیم مردم با محصولات فرهنگی کمک کند.

این نمایشگاه تا ۲۴ مهرماه، هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ پذیرای علاقه‌مندان است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به مجموعه تاریخی سعدالسلطنه قزوین از آن بازدید و کتاب‌های مورد نظر خود را تهیه کنند.