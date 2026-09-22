به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا؛ پگاه زنگنه در خصوص نایبقهرمانی و عملکرد فاطمهزهرا سعیدآبادی در بازیهای آسیایی اظهار داشت: فاطمهزهرا امروز عملکرد فوقالعادهای داشت و بدون شک «نامبر وان» بود. آنچه در فینال رخ داد را همه بینندگان و اهالی ورزش از تلویزیون مشاهده کردند و کسانی که ورزشی هستند یا در رزمی فعالیت دارند، بهخوبی تشخیص میدهند که او به چه نحوی مبارزه کرد.
سرمربی تیم ملی کاراته بانوان در خصوص ناداوری و اتفاقات مسابقه تصریح کرد: در جریان مسابقات اتفاقاتی رقم خورد که باز هم میگویم بهتر است سکوت کنم و اجازه دهیم گذر زمان شایستگی این بچهها را بیشتر به اثبات برساند.
وی با اشاره به عملکرد درخشان این کاراتهکا ادامه داد: فاطمهزهرا پدیده واقعی کاراته ایران است و شایستگیهای او بر هیچکس پوشیده نیست و در آینده بیشتر از او میشنوید.
وی درباره عدم کسب مدال توسط آتوسا گلشادنژاد افزود: آتوسا بهترینِ وزن خودش است؛ او سال گذشته مدال طلای قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا و لیگ جهانی را کسب کرده بود و این نخستین رویداد او پس از آسیبدیدگی سنگین و دوری از میدان بود و متاسفانه به مدال نرسید.
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