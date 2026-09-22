به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (سه شنبه ۳۱ شهریور) با برگزاری رقابت های روز سوم در رشته های مختلف پیگیری شد.

در این روز از مسابقات مرتضی نعمتی در کاراته خود، تیم ملی کاراته و کاروان ایران را صاحب اولین مدال طلا در این دوره بازی ها کرد. همچنین تیم کاتا بانوان، فاطمه زهرا سعیدآبادی و علی‌اصغر آسیابری به مدال نقره دست یافتند.

بدین ترتیب با توجه به مدال برنز تیم ملی بسکتبال، مجموع مدال های کاروان ایران به ۵ مدال رسید.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در پایان سومین روز بازی های آسیایی به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

با این ۵ مدال ، کاروان ورزش ایران در حالی به کار خود در روز سوم بازی های آسیایی پایان داد که در جایگاه یازدهم جدول توزیع مدال ها ایستاده است. این جدول چین، ژاپن، کره جنوبی و قزاقستان در رده های اول تا چهارم قرار دارند

جایگاه کاروان ورزش ایران در پایان سومین روز بازی های آسیایی به این شرح است: