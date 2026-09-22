به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یعقوبی ظهر سهشنبه در جلسه کارگروه تبلیغ و ترویج فعالیتهای قرآنی شهرستان اردستان اظهار کرد: لازم است جلسات تخصصی حوزه قرآن در شهرستان اردستان با نظم و استمرار بیشتری برگزار شود تا موضوعات مختلف در جایگاه تخصصی خود بررسی و برای آنها تصمیمگیری شود.
وی افزود: بخشی از مباحث مطرحشده در جلسات عمومی، باید در کارگروههای تخصصی شورای توسعه فرهنگ قرآنی دنبال شود و هر موضوع متناسب با ماهیت آن در کارگروگروه مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از پراکندگی مباحث و خارج شدن امور از مسیر تخصصی جلوگیری شود.
رئیس گروه عترت و قرآن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حوزه آموزش عمومی قرآن، آموزش و پرورش مسئولیت مهمی بر عهده دارد و لازم است کارگروه مربوطه با حضور دستگاههای مرتبط و مؤسسات قرآنی تشکیل شود تا موضوعاتی مانند وضعیت آموزش روخوانی و روانخوانی قرآن، مشکلات موجود و ظرفیت بخش مردمی مورد بررسی قرار گیرد.
یعقوبی ادامه داد: در حوزه تدبر و تفسیر قرآن نیز کارگروه تخصصی پیشبینی شده است و مباحث مرتبط با این حوزه باید در همان کارگروه دنبال شود. همچنین موضوعات مربوط به آموزش عالی و پژوهشهای قرآنی نیز نیازمند بررسی تخصصی است تا مشخص شود چه پژوهشهایی در شهرستان انجام شده و از ظرفیت پژوهشهای قرآنی انجامشده در سطح استان و کشور چگونه میتوان استفاده کرد.
وی تصریح کرد: کارگروه تبلیغ و ترویج فعالیتهای قرآنی که مسئولیت آن با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است، باید بیشتر بر موضوعاتی مانند برگزاری محافل قرآنی، برنامههای ترویجی و نمایشگاههای قرآنی تمرکز کند و ظرفیتهای موجود شهرستان را در این زمینه فعال سازد.
رئیس گروه عترت و قرآن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به ظرفیت محافل مردمی گفت: در ماههای اخیر که مردم در برنامهها و اجتماعات مختلف حضور داشتهاند، باید بررسی کنیم جایگاه قرآن در این اجتماعات چه بوده و چه برنامههای قرآنی برای مردم اجرا شده است.
یعقوبی افزود: تجربه برخی شهرستانها نشان داده است که اگر مباحث قرآنی با محتوای مناسب، جذاب و متناسب با نیاز مخاطب ارائه شود، مردم از آن استقبال میکنند؛ بنابراین میتوان در کنار برنامهها و تجمعات مردمی، محافل کوتاه و جذاب قرآنی با حضور قاریان و استادان برگزار کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه میتوان در موکبها و محلهای تجمع مردم، یک قاری قرآن چند دقیقه به تلاوت بپردازد و پس از آن استاد یا روحانی حاضر در برنامه، درباره آیات تلاوتشده مطالب کوتاهی برای مردم بیان کند؛ این برنامهها میتواند در قالب فعالیتهای تبلیغی و ترویجی قرآن دنبال شود.
رئیس گروه عترت و قرآن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اعلام آمادگی این اداره کل برای حمایت از چنین برنامههایی گفت: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آماده است از برنامههای قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج حمایت کند تا با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و مجموعههای مردمی، زمینه حضور بیشتر قرآن در برنامههای اجتماعی شهرستان فراهم شود.
یعقوبی دو هدف اصلی کارگروه تبلیغ و ترویج فعالیتهای قرآنی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: فراهم کردن بستر و زمینههای رشد و ارتقای ارتباط و انس مردم با قرآن کریم و همچنین ایجاد هماهنگی و همافزایی میان ظرفیتهای دولتی و مردمی، از مهمترین اهداف این کارگروه است.
وی تأکید کرد: اگر ظرفیت هر دستگاه، مؤسسه و مجموعه مردمی بهدرستی شناسایی و در کنار یکدیگر قرار گیرد، میتوان برنامههای تبلیغی و ترویجی قرآن را در شهرستان با انسجام بیشتری دنبال کرد و به نتایج ملموستری رسید.
رئیس گروه عترت و قرآن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان همچنین بر ضرورت استمرار جلسات کارگروه تأکید کرد و گفت: با پیگیری مسئولان شهرستان و برگزاری منظمتر جلسات، موضوعات مختلف میتواند در جایگاه تخصصی خود بررسی شود و در این کارگروه نیز مباحث مرتبط با حوزه تبلیغ و ترویج قرآن با تمرکز بیشتری دنبال شود.
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