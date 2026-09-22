۱۰۰ سامانه دولتی در چارچوب برنامه هفتم ارزیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدمحسن صدر معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به اجرای بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: ساماندهی و راهبری سامانههای ملی و فرابخشی دولتی، نیازمند ایجاد یک چارچوب مشخص برای ارزیابی و تصمیمگیری درباره ایجاد، توسعه و استفاده از سامانههاست.
ارزیابی سامانهها بر اساس شاخصهای مشخص
صدر با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰ سامانه دولتی در این چارچوب مورد ارزیابی قرار گرفته است، افزود: در فرآیند بررسی سامانههای دولتی، شاخصهایی از جمله ضرورت ایجاد یا توسعه سامانه، امکان استفاده از ظرفیت سامانههای موجود، میزان همپوشانی و الزامات فنی و اجرایی مورد توجه قرار میگیرد.
وی ادامه داد: مجموعه این عوامل، مبنای تصمیمگیری درباره ایجاد یا توسعه سامانههای ملی و فرابخشی قرار میگیرد تا تصمیمها بر اساس چارچوبی مشخص، شفاف و قابل ارزیابی اتخاذ شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، ساماندهی سامانههای دولتی را گامی در جهت ایجاد انسجام در زیستبوم سامانههای دولت دانست و گفت: جلوگیری از ایجاد سامانههای موازی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، میتواند به ارتقای بهرهوری سرمایهگذاریهای انجامشده در حوزه فناوری اطلاعات منجر شود.
حرکت به سمت حکمرانی یکپارچه سامانههای دولت
صدر اجرای بند «ت» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت را فرصتی برای حرکت از رویکرد «سامانهمحوری» به سمت «حکمرانی یکپارچه سامانههای دولت» عنوان کرد و افزود: این رویکرد، امکان استفاده مؤثرتر از زیرساختها و سرمایهگذاریهای انجامشده در کشور و جلوگیری از ایجاد سامانههای موازی را فراهم میکند.
وی با اشاره به ادامه بررسی سامانههای مشمول این بند قانونی، اظهار کرد: ارزیابی سامانهها با محوریت سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنان ادامه دارد و نتایج این بررسیها در فرآیند ساماندهی و راهبری سامانههای ملی و فرابخشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ساماندهی سامانهها در چارچوب زیستبومهای دیجیتال دولت
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در استقرار زیستبومهای دیجیتال دولت، تصریح کرد: ساماندهی سامانههای دولتی باید در چارچوبی گستردهتر و با هدف ایجاد زیستبومهای یکپارچه خدمات دولت دنبال شود.
وی افزود: تعدد سامانهها و درگاههای ارائه خدمات، دسترسی مردم و کسبوکارها به خدمات دولتی را با پیچیدگیهایی مواجه کرده است و حرکت به سمت زیستبومهای دیجیتال میتواند زمینه همگرایی و ساماندهی این سامانهها را فراهم کند.
صدر ادامه داد: در این رویکرد، سامانههای مختلف دستگاههای اجرایی در درون هر دستگاه ساماندهی و همگرا میشوند و خدمات مرتبط با هر زیستبوم نیز از طریق پنجره واحد در اختیار مردم و کسبوکارها قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که به جای تعدد مسیرهای دریافت خدمت، دسترسی مردم و کسبوکارها به خدمات دولتی یکپارچهتر، سادهتر و قابل پیشبینیتر شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایان تأکید کرد: ساماندهی سامانههای موجود و جلوگیری از ایجاد سامانههای موازی، در کنار توسعه زیستبومهای دیجیتال دولت، میتواند زمینه استفاده بهینهتر از ظرفیتهای فناوری اطلاعات و حرکت به سمت حکمرانی یکپارچه و کارآمد خدمات دولت را فراهم کند.
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