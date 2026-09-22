ساخت «سفرهای مهیج» در دل طبیعت بکر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، «سفرهای مهیج» با حضور تعدادی از بازیگران و چهرههای شناختهشده در دست تولید قرار گرفته است. فصل نخست این پروژه قرار است در یکی از مناطق بکر شمال کشور فیلمبرداری شود.
در توضیح این پروژه آمده است: «سفرهای مهیج» مرز میان طبیعت و بقا را به تصویر میکشد. هر قدم، آغاز یک راز تازه و هر لحظه، دعوتی به کشف ناشناختهها است.
سید حسن تقوی تهیهکنندگی «سفرهای مهیج» را برعهده دارد و رضا جعفری جوزانی به عنوان نویسنده و کارگردان در این پروژه حضور دارد. همچنین جواد راهزانی مجری طرح و مدیر تولید پروژه است.
جزئیات بیشتر درباره تعداد قسمتها، فضای پخش و زمان انتشار «سفرهای مهیج» متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما