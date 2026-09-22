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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

ساخت «سفرهای مهیج» در دل طبیعت بکر

ساخت «سفرهای مهیج» در دل طبیعت بکر

فیلمبرداری فصل اول پروژه «سفرهای مهیج» به تهیه‌کنندگی سید حسن تقوی و کارگردانی رضا جعفری جوزانی، در یکی از مناطق بکر شمال کشور و در دل طبیعت آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، «سفرهای مهیج» با حضور تعدادی از بازیگران و چهره‌های شناخته‌شده در دست تولید قرار گرفته است. فصل نخست این پروژه قرار است در یکی از مناطق بکر شمال کشور فیلمبرداری شود.

در توضیح این پروژه آمده است: «سفرهای مهیج» مرز میان طبیعت و بقا را به تصویر می‌کشد. هر قدم، آغاز یک راز تازه و هر لحظه، دعوتی به کشف ناشناخته‌ها است.

سید حسن تقوی تهیه‌کنندگی «سفرهای مهیج» را برعهده دارد و رضا جعفری جوزانی به عنوان نویسنده و کارگردان در این پروژه حضور دارد. همچنین جواد راهزانی مجری طرح و مدیر تولید پروژه است.

جزئیات بیشتر درباره تعداد قسمت‌ها، فضای پخش و زمان انتشار «سفرهای مهیج» متعاقباً اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6955144
عطیه موذن

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