۱۰۵ پروژه آموزشی برای خراسان جنوبی تعریف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رخسارپور ظهر سه شنبه در نشست خبری با ارائه گزارشی جامع از وضعیت زیرساختهای آموزشی استان، از برنامههای گسترده نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی خبر داد.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی خراسان جنوبی تأکید کرد: اولویت اصلی این نهضت، عبور از بحران کمبود فضا در شهرستان بیرجند و مناطق محروم از طریق تکمیل پروژههای نیمهتمام و بهرهگیری از معماری اصیل ایرانی است.
رخسارپور با اشاره به دستور ریاست جمهوری مبنی بر توسعه عدالت آموزشی، اظهار داشت: این نهضت با هدف بهبود کیفیت محیطهای یادگیری در استان آغاز شده است.
وی اعلام کرد: در حال حاضر ۱۰۵ پروژه آموزشی شامل ۴۷۰ کلاس درس در استان تعریف شده که بیش از ۷۰ درصد آنها با همکاری پروژههای مهر در حال پیشرفت است.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی تصریح کرد: از این میان، ۳۶ پروژه در مراحل نهایی اجرایی هستند که ۱۱۸ کلاس درس و ۱۱۲۰۰ متر مربع فضای آموزشی را شامل میشوند.
چالش سرانه فضای آموزشی و عدالت در توزیع فضا
وی گفت: سرانه فضای آموزشی در استان خراسان جنوبی ۶.۷ متر مربع است، اما این رقم در شهرستان بیرجند به ۴.۷ متر مربع کاهش مییابد که از میانگین کشوری (۵.۷ متر مربع) نیز کمتر است.
رخسارپور با هدف رفع این نابرابری، بر استراتژی تمرکز بر مناطق محروم تأکید کرد و افزود: ما تلاش میکنیم عدالت آموزشی را به مناطقی نظیر گلدوخت، دارو و روستاهای جنوب و نهبندان برسانیم تا دانشآموزان این مناطق نیز از فضاهای استاندارد بهرهمند شوند.
وی گفت: همچنین برای تکمیل پروژههای نیمهتمام در شهرستان بیرجند، نیازمند حدود ۱.۵ همت اعتبار هستیم که با مشارکت خیرین و حمایت دولت در حال پیگیری است.
بحران هزینهها و نقش حیاتی خیرین
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان خراسان جنوبی افزود: در بخش دیگری از این نشست، سخن از چالشهای مالی و اقتصادی توسعه زیرساختها به میان آمد. رخسارپور با اشاره به افزایش چشمگیر هزینههای ساخت اعلام کرد: هزینه احداث هر متر مربع فضای آموزشی اکنون به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ در حالی که چند سال پیش این رقم کمتر از نصف بود که این افزایش هزینهها، مشارکت برخی موسسات خیریه را با چالش مواجه کرده است.
وی با اشاره به محدودیتهای اقتصادی و کمتر بودن مسئولیت اجتماعی صنایع در استان، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه صنعت در استان ما نقش پررنگی در حمایتهای اجتماعی ندارد، تکیه ما بر خیرین برای تکمیل پروژههایی است که با مشارکت آنها آغاز شده و اکنون نیاز به تداوم دارند.
مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس خراسان جنوبی در پایان، نگاه آیندهنگرانه خود را به کیفیت فضاها تشریح کرد.
وی با اشاره به پروژههای نوین ساخت مدارس با معماری اسلامی-ایرانی گفت: ما به دنبال ساخت مدارسی هستیم که نه تنها از نظر آموزشی، بلکه از نظر فرهنگی نیز ماندگار باشند.
رخسار پور با استناد به نمونههای موفق تاریخی مانند مدرسه شوکتیه، افزود: فضای باکیفیت و فاخر، تأثیر مستقیمی بر شخصیت و هویت دانشآموزان دارد. هدف ما این است که با ایجاد محیطهایی الهامبخش، زیربنای رشد علمی و اخلاقی نسل آینده را در استان خراسان جنوبی فراهم کنیم.
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