به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، دانشگاه را «پیشران هوشمند اقتدار ملی» و «کانون تولید سرمایه اجتماعی و امید» خواند و تأکید کرد: دولت از واگذاری امور دانشگاه‌ها به دانشگاهیان استقبال می‌کند و معتقد است مسائل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باید به دست خود دانشگاهیان و با اختیارات ویژه حل‌وفصل شود.

در متن پیام دکتر عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

با صلوات بر پیامبر اعظم (ص) و خاندان مطهرش، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس که نماد و یادآور ایثار از، خود گذشتگی، ایستادگی مقاومت، جهاد در عرصه‌های گوناگون بویژه حوزه‌های علم و فناوری و خود اتکایی است؛ آغاز سال تحصیلی جدید را به خادمان عرصه علم، استادان گرانقدر، پژوهشگران پرتلاش، نخبگان نوآور و دانشجویان عزیز و پرنشاط سراسر کشور و مدیران و زحمتکشان مراکز علمی صمیمانه تبریک می‌گویم.

دانشگاه در منشور اندیشه نظام جمهوری اسلامی ایران، نه صرفاً یک نهاد آموزشی، بلکه «پیشران هوشمند اقتدار ملی»، «موتور محرکه توسعه پایدار» و «کانون اصلی تولید سرمایه اجتماعی و امید» است. تاریخ معاصر ما به روشنی گواهی می‌دهد که حیات، تعالی، عزت و استقلال این مرز و بوم، همواره مرهون دانایی، هوشمندی و مجاهدت علمی فرزندان خویش در دانشگاه بوده است.

در سال‌های اخیر و به ویژه در جریان دو جنگ تحمیلی اخیر و مواجهه سرنوشت‌ساز ملت بزرگ ایران با نظام سلطه، دنیا به چشم خود دید که چگونه دانشمندان جوان، نوآوران و نخبگان دانشگاهی ما، «میدان نبرد» را به عرصه تجلی «علم، فناوری و پیشرفت بومی» تبدیل کردند. دستاوردهای شگرف فناورانه، هوشمندی دفاعی و تثبیت اقتدار بازدارندگی کشور در برابر جبهه استکبار، حماسه‌ای بود که در آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و اتاق‌های اندیشه‌ورزی همین دانشگاه‌ها شکل گرفت. این پیروزی‌های بزرگ نشان داد که فتح‌الفتوح واقعی انقلاب اسلامی، تربیت دانشمندان جوان مؤمن، شجاع و مسئله‌محور است؛ مسیری پر افتخار که امروز نیز با تکیه بر پیشرفت‌های نوظهور و فناوری‌های همگرا، با قاطعیت و شتابی مضاعف تداوم خواهد یافت.

در آغاز مهرماه و طلیعه این فصل تازه از دانایی، با ادای احترام به مقام والای معلمی و نخبگی، به‌عنوان یک خادم کوچک از خانواده بزرگ دانشگاه که امروز مسئولیتی در دولت چهاردهم بر عهده دارد، مایلم در آغاز این سال جدید تحصیلی، برخی دغدغه‌های مشترک، افق‌های همفکری و محورهای تکاملی برای حرکت عالی‌تر نهاد علم در کشور را با همکاران، استادان و دانشجویان گرانقدر در میان بگذارم:

۱. پرچمداری استادان در تقویت امید، خودباوری و تحلیل حکمت‌بنیان: استاد دانشگاه تنها انتقال دهنده دانش نیست، بلکه معمار خودباوری ملی است. همان‌گونه که قائد شهید بر دو عامل «آرمان و تلاش» در استمرار حرکت ملت تأکید داشتند، استادان معزز می‌توانند با زمان‌شناسی و درک دقیق اقتضائات روز، توان تحلیل واقع‌بینانه و مسئولانه را در کلام و رفتار به دانشجویان منتقل نمایند.

۲. احیای حیات اجتماعی دانشگاه در تعاملات حضوری: فرصت فعالیت حضوری، محلی ارزشمند برای احیای ارتباط عاطفی و فکری استاد و دانشجو، تعمیق گفت‌وگوهای انسان‌ساز و شناخت بدون واسطه دغدغه‌های نسل جوان است.

۳. ارتقای کرسی‌های آزاداندیشی و ساحت گفت‌وگوی منطقی: دانشگاه باید کانون پرسشگری و تضارب آرا باشد. توسعه کرسی‌های آزاداندیشی مورد تائید وتاکید رهبر شهید بستر امن و عقلانی برای طرح ابهامات، نقد صریح و دریافت پاسخ‌های مستدل را فراهم می‌سازد.

۴. صیانت از وحدت ملی و هوشمندی در برابر سناریوهای نفاق: دشمنان ایران اسلامی همواره در پی گسست پیوند میان دانشگاه، جامعه و حاکمیت بوده‌اند. دانشگاه می‌تواند و باید با صراحت علمی و درک حساسیت‌های کشور، پاسدار انسجام و وحدت ملی و گلوگاه عبور هوشمندانه از بحران‌ها باشد.

۵. پویایی علمی و اجتماعی دانشجو به‌عنوان «مؤذن جامعه»: دانشگاه زنده، محیطی متعهد به اخلاق و قانون است که در آن جریان فکر و مشارکت اجتماعی موج می‌زند تا نسل جوان در کنار پرسشگری، از تحلیل دقیق تحولات محیط پیرامونی برخوردار شود.

۶. دانشگاه مسئله‌محور و پاسخگو: انتظار اساسی از دانشگاه، ورود متعهدانه بیش از پیش به حل مسائل وچالش‌های واقعی کشور و پشتیبانی علمی و تخصصی از برنامه‌های مدیریت اجرایی در حوزه‌های اقتصادی، مدیریتی و اجتماعی است.

۷. مواجهه فناورانه با ناترازی‌های ساختاری: حل ناترازی‌های پیچیده در حوزه‌های حیاتی آب، انرژی و منابع مالی، نیازمند عبور دانشگاه از مرحله «تشخیص مسئله» به مرحله «طراحی راهکارهای عملیاتی و تجاری‌سازی فناوری» است.

۸. تعمیق مرجعیت علمی اثرگذار: مرجعیت علمی شایسته، علمی است که در تولید فناوری بومی، حل چالش‌های ساختاری، تربیت نیروی متخصص و حضور مقتدرانه در شبکه‌های علمی جهانی تجلی می یابد.انتظار می رود عملکرد جهادی اساتید.معزز راه را برای راهبرد متعالی مورد تائید امام شهید امت فراهم نمایید.

۹. صیانت از سرمایه انسانی و پیشگیری از گسست نسل جوان از علم: بی گمان انتظار می رود عملکرد جهادی اساتید معزز راه را برای نیل به این راهبرد متعالی مورد تاکید قائد شهید امت فراهم نماید.

صیانت از انگیزه و تعلق خاطر جوان به علم، نه‌فقط یک مسئله آموزشی، بلکه حیاتی‌ترین شرط توسعه و امنیت ملی است.که می باید توسط اساتید گرامی مورد توجه قرار گیرد.

۱۰. توسعه دیپلماسی فعال علم و فناوری: ظرفیت‌های ممتاز علمی و فناورانه کشور می‌تواند به ابزار اقتدار، اقتدارآفرینی و تعامل هوشمندانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی تبدیل شود.

۱۱. تعمیق همکاری‌های علمی با جهان اسلام و منطقه: از جمله موضوعات مهمی است که می باید بعنوان راهبرد دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی مورد توجه قرار گیرد.

۱۲. مقابله با ایران‌هراسی و بهره‌گیری از شبکه نخبگان بین‌المللی: در عصری که میلیون ها دانشجو در سطح جهان در حال تبادل علمی هستند، جامعه علمی و به‌ویژه شبکه گسترده دانشمندان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور، سرمایه‌ای کم‌نظیر برای معرفی دستاوردهای تمدنی ایران و خنثی‌سازی روایت‌های تحریف‌شده از ایران است . انجمن ها و تشکیلات علمی و بین المللی و موسسات آموزش علمی می تواند در این خصوص نقش آفرینی موثر داشته باشد.

۱۳. حفظ کرامت، شانیت و معیشت اساتید و اندیشمندان: دولت جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی از نهاد علم، پاسداشت منزلت اعضای هیات علمی و جامعه علمی کشور و حمایت از این قشر انسان ساز را وظیفه قطعی خود می‌داند.

۱۴. دولت خود را موظف میداند که در زمینه ارتقا امور معیشتی و رفاهی دانشجویان و کارکنان حوزه‌های علم و فناوری تلاش نماید و محیطی آرام و با نشاط برای تحصیل بدون دغدغه دانشجویان و رهپویان علم و دانش فراهم نماید.

۱۵. از کلیه خیرین آموزش عالی و بخش های خصوصی حامی علم و فناوری انتظار میرود که بیش از پیش در راستای مساعدت و کمک به زیرساخت‌ها و ارتقاء علوم راهبردی و توسعه آفرین کشور در چارچوب وقف علمی یاری‌گر دولت باشند.

۱۶. دولت از واگذاری امور دانشگاه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه به دانشگاهیان استقبال نموده و معتقد است مسائل دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید به دست دانشگاهیان و با اختیارات ویژه حل و فصل شود.

اطمینان دارم با همت والای دانشمندان جوان و جامعه دانشگاهی، سال تحصیلی جدید به نقطه‌عطفی در جهش علمی، اقتدار فناورانه، حل مسائل ملی و تحکیم وفاق عمومی تبدیل خواهد شد.

از درگاه خداوند متعال، توفیق و سربلندی همگان را در مسیر سرافرازی ایران اسلامی مسألت دارم.