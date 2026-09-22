تحرکات تل آویو برای مقابله با توان دریایی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع صهیونیستی از تحرکات تل آویو برای مقابله با افزایش قدرت دریایی ترکیه خبر دادند.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: نهادهای امنیتی این رژیم به کابینه توصیه کردهاند برای مقابله با آنچه «افزایش قدرت دریایی» ترکیه خوانده شده است، شمار زیردریاییهای ناوگان خود را افزایش دهد.
دورون کدوش خبرنگار نظامی رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد: اسرائیل طی سالهای اخیر تقویت نیروی دریایی ترکیه در زمینه زیردریاییها را دنبال میکند؛ روندی گسترده که شامل افزایش قابل توجه شمار زیردریاییها با استفاده از تجهیزات جدید و پیشرفته ساخت آلمان است؛ این اقدام آنکارا مشابه زیردریاییهایی است که برای اسرائیل تولید میشوند.
این خبرنگار در مقایسهای اعلام کرد که ترکیه در حال حاضر ۱۴ زیردریایی عملیاتی در اختیار دارد و انتظار میرود این تعداد در سالهای آینده به ۱۸ فروند افزایش یابد؛ این در حالی است که اسرائیل ۵ زیردریایی دارد و پیشبینی میشود شمار آنها بهزودی به ۶ فروند برسد.
وی افزود که انتظار میرود زیردریایی ششم در آینده بسیار نزدیک به این رژیم تحویل داده شود.
به گفته کدوش، نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی یک ارزیابی کارشناسی را آماده و به سطح سیاسی ارائه کردهاند که بر اساس آن باید شمار زیردریاییهای این رژیم در سالهای آینده به طور همزمان به ۸ فروند افزایش یابد.
کدوش با اشاره به اینکه هزینه هر زیردریایی حدود یک میلیارد یورو است، افزود: در قرارداد امضاشده با آلمان در دهه گذشته، اسرائیل گزینه خرید زیردریایی هفتم با همین قیمت را دارد؛ گزینه ای که هنوز اجرا نشده است. توصیه نهادهای امنیتی این است که دستکم در گام نخست، این گزینه پیش از افزایش احتمالی قیمتها اجرا شود و پس از آن نیز روند خرید زیردریایی هشتم آغاز شود.
وی تأکید کرد: تعداد زیردریاییهای اسرائیل البته موضوعی بسیار حساس است، به ویژه پس از پرونده زیردریاییها که کمیته تحقیق رسمی در آن به این نتیجه رسید درباره تعداد زیردریاییهای مورد نیاز نیروی دریایی، روند کارشناسی انجام نشده است.
کدوش افزود: نهاد امنیتی در ابتدا معتقد بود پنج زیردریایی کافی است، سپس موضع خود را به ۶ فروند تغییر داد و این موضوع در داخل این نهاد محل اختلاف بود و امروز به دلیل واقعیت امنیتی جدید پس از هفتم اکتبر و تحول تهدید ترکیه، تغییر بزرگی در موضع امنیتی ایجاد شده است.
وی در ادامه گزارش خود به نقل از مسئولانی در نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی تأکید کرد که چنین روند گسترده و بلندمدتی برای خرید، در آینده نزدیک و تا زمان برگزاری انتخابات انجام نخواهد شد، اما در تلآویو قصد دارند این روند را با سطح سیاسی که پس از انتخابات انتخاب خواهد شد، پیش ببرند و آن را به صورت سازمانیافته انجام دهند.
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