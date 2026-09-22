به گزارش خبرنگار مهر، پیکر آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی مرجع فقید شیعیان، روز چهارشنبه یکم مهرماه از میدان جهاد قم به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع خواهد شد.



پیکر این فقیه برجسته پس از تشییع و طواف گرد مضجع شریف کریمه اهل‌بیت(س)، برای خاکسپاری به رواق شهید امام خامنه‌ای، معروف به مسجد بالاسر، منتقل می‌شود.



بنا بر اطلاع یکی از مسئولان دفتر آیت الله‌ شبیری زنجانی به خبرنگار مهر، آیت‌الله جعفر سبحانی از مراجع تقلید، بر پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی نماز اقامه خواهد کرد و پس از اقامه نماز، پیکر این مرجع فقید در جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده می‌شود.



مسجد بالاسر آرامگاه عالمان و بزرگان نام‌آور



مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از دیرباز محل دفن شماری از علما و فقهای برجسته حوزه‌های علمیه بوده است و پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی نیز در کنار جمعی از عالمان نام‌آور در این مکان آرام خواهد گرفت.



از جمله عالمانی که قبور آنان در مسجد بالاسر قرار دارد می‌توان به آیت‌الله محمدتقی بهجت، آیت‌الله سیدمحمدحسین طباطبایی، آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی، آیت‌الله مرتضی مطهری، آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی، آیت‌الله محمد یزدی، آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، آیت‌الله محمدبهاءالدینی، آیت‌الله سیداحمد خوانساری، آیت‌الله علی‌اکبر مشکینی و آیت‌الله عبدالکریم حائری یزدی اشاره کرد.



مراسم نخستین شب تدفین آیت‌الله شبیری زنجانی نیز شامگاه چهارشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار خواهد شد.