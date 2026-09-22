به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدمهدی شریفتبا به مناسبت هفته دفاع مقدس با صدور بیانیهای، این ایام را یادآور حماسه ملت ایران در دفاع از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور دانست.
حجتالاسلام شریفتبار در ادامه آورده است: هفته دفاع مقدس، یادآور حماسه بزرگ ملت ایران در دفاع از استقلال، عزت و تمامیت ارضی کشور و تجلیل از مکتبی است که در آن ایمان، بصیرت، ایثار و مقاومت به سرمایهای ماندگار برای امت اسلامی تبدیل شد.
وی با گرامیداشت یاد رزمندگان، جانبازان و آزادگان دفاع مقدس افزود: دفاع مقدس با مجاهدت رزمندگان دلیر اسلام، جانبازان و آزادگان سرافراز و با صبر، فداکاری و پشتیبانی بیبدیل خانوادههای معظم شهدا به پیروزی رسید و ملت ایران در آن دوران نشان داد که در برابر زیادهخواهی قدرتهای استکباری سر فرود نمیآورد و با تکیه بر ایمان و وحدت، از آرمانهای الهی و ملی خود پاسداری میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: فرهنگ دفاع مقدس در میدان جنگ متوقف نشد، بلکه در عرصههای علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و فناوری ادامه یافت و به پیشرفتهای کشور در حوزههای مختلف انجامید؛ بهگونهای که اقتدار علمی، توان دفاعی، پیشرفتهای فناورانه و استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ثمره همان روحیه جهاد، خودباوری و مقاومت است.
وی شهدای مدافع حرم را ادامهدهندگان راه شهدای دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: این مجاهدان با حضور در جبهه مقاومت، از حریم اهلبیت(ع)، امنیت ملتهای مسلمان و حقیقت اسلام ناب محمدی(ص) دفاع کردند و جبهه مقاومت با ایستادگی در برابر جریانهای تکفیری و صهیونیستی، نقشی تاریخی در احیای روحیه عزت، آزادیخواهی و بیداری اسلامی ایفا کرده است.
حجتالاسلام شریفتبار همچنین با اشاره به تحولات و درگیریهای سالهای اخیر بیان کرد: در جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی، ملت ایران بار دیگر جلوهای نو از مقاومت و اقتدار خود را به نمایش گذاشت. این نبردها نشان داد که راه دفاع مقدس همچنان زنده است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در کنار مردم بصیر و مؤمن، آماده دفاع از استقلال و امنیت کشور هستند.
وی در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به نقش رهبری جمهوری اسلامی در دورههای مختلف انقلاب و جنگ تحمیلی آورده است: دیدبانی و هدایت حکیمانه امام شهید، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای، در مراحل گوناگون نهضت اسلامی، پیش و پس از پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و سالهای پس از جنگ تحمیلی، نقشی تعیینکننده داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران افزود: آن امام شهید همواره برای گسترش فرهنگ مقاومت، تعمیق اسلام ناب محمدی(ص)، تقویت روحیه جهاد و تربیت نسل مؤمن و انقلابی تلاش کرد و تا لحظه شهادت، پرچمدار عزت و ایستادگی ملت ایران باقی ماند.
وی با تجلیل از نقش نیروهای مسلح در دفاع از کشور گفت: فرماندهان شهید و رزمندگان سلحشور ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و نیروی انتظامی نیز در همه این میدانها، دوشادوش مردم و در کنار فرزندان غیور نظامی کشور، حماسههایی جاودانه آفریدند و امنیت و اقتدار ایران اسلامی را تضمین کردند.
حجتالاسلام شریفتبار در ادامه بیانیه با اشاره به شهدای مقاومت، شهدای علمی و هستهای و شهدای مردم و دانشآموزان، از جمله شهدای مظلوم لامرد و میناب، تأکید کرد: خونخواهی امام شهید و شهدای مقاومت و همچنین شهدای علمی و هستهای، مردم عزیز و دانشآموزان شهید، در پرتو وحدت ملی، تقویت جبهه مقاومت، پیشرفت علمی و فرهنگی، حفظ آمادگی دفاعی، ایستادگی در برابر نظام سلطه و انتقام از قاتلان دنبال میشود.
وی افزود: انتقام خون شهید، مطالبهای برای تداوم راه حق و مسئولیتی برای ساختن جامعهای مؤمن، مستقل، عدالتخواه و برخوردار از عزت اسلامی است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین با تأکید بر نقش رهبری در تداوم گفتمان مقاومت اظهار کرد: دیدبانی و هدایت حکیمانه امام خامنهای شهید در طول دوران دفاع مقدس و سالهای پس از آن، نماد بارزی از روحیه رزمندگی، بصیرت، ایستادگی و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی بود؛ شخصیتی که با مجاهدت خستگیناپذیر، پرچم مقاومت و عزت ملت ایران را برافراشته نگه داشت و سرانجام به دست دشمنان به شهادت رسید.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: خونخواهی امام شهید و شهدای مقاومت، با تداوم راه آنان، پیروی از منویات و فرامین امام سیدمجتبی خامنهای، تقویت جبهه مقاومت، حفظ آمادگی دفاعی، پیشرفت علمی و فرهنگی و ایستادگی در برابر نظام سلطه دنبال میشود؛ چراکه خون شهید، مطالبهای برای تحقق عدالت، عزت و پیروزی نهایی جبهه حق است.
حجتالاسلام شریفتبار در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای امنیت و شهدای مقاومت، هفته دفاع مقدس را به مقام معظم رهبری، خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، نیروهای مسلح و مردم شریف استان مازندران تبریک گفت و از خداوند متعال، توفیق ادامه راه شهیدان و پیروزی نهایی جبهه حق و مقاومت را مسئلت کرد.
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