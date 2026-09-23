ادبیات دفاع مقدس، عبور از خاطره و تبدیل به حافظه تاریخی ملت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زکریائی عزیزی، دبیرکل مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت، به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس پیامی صادر کرد. در این پیام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، پیر جماران ،امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای و تجلیل از مقام والای شهدای دفاع مقدس، مقاومت و شهدای جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، بر اهمیت حفظ و انتقال میراث ارزشمند دفاع مقدس به نسلهای آینده تأکید شده است.
زکریائی عزیزی در این پیام، دفاع مقدس را تنها یک مقطع تاریخی ندانسته و آن را روایت ماندگار ایستادگی، ایثار، خودباوری و مقاومت ملت ایران دانسته است؛ فرهنگی که آثار و دستاوردهای آن در عرصههای مختلف کشور استمرار یافته و در سالهای اخیر نیز جلوههایی از مقاومت و ایستادگی ملت ایران را رقم زده است.
دبیرکل مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت همچنین با تأکید بر مسئولیت اهالی رسانه، فرهنگ و ادبیات، بر ضرورت ثبت تاریخ شفاهی دفاع مقدس، روایت زندگی شهدا و رزمندگان و انتقال واقعیات آن دوران به نسل جدید تأکید کرده و رسانه و ادبیات را از مهمترین عرصههای پاسداشت این میراث تاریخی دانسته است.
در این پیام همچنین بر نقش خبرنگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی در مقابله با فراموشی و تحریف تاریخ دفاع مقدس و ضرورت تولید روایتهای دقیق، مستند و ماندگار از حماسه ملت ایران تأکید شده است. متن کامل پیام دبیرکل مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
هفته دفاع مقدس، تنها یادآور یک مقطع تاریخی نیست؛ روایت بلند ایستادگی ملتی است که در یکی از حساسترین بزنگاههای تاریخ معاصر، با ایمان، غیرت، فداکاری و ایستادگی، از خاک، استقلال، عزت و آرمانهای سرزمین خویش دفاع کرد.
در این روزها، پیش از هر چیز باید سر تعظیم در برابر روح بلندامام خمینی(ره)، پیر جماران فرود آورد؛ مردی که با اتکال به خداوند و تکیه بر اراده مردم، فرهنگ مقاومت و ایستادگی را به یکی از ماندگارترین مؤلفههای هویت تاریخی ملت ایران تبدیل کرد. دفاع مقدس، مدرسهای بود که در آن ایمان، شجاعت، ایثار و مسئولیت اجتماعی در کنار یکدیگر معنا یافت.
هفته دفاع مقدس همچنین فرصتی است برای یاد امام مجاهدشهید حضرت آیت الله العظمی خامنه ای؛رزمنده شجاع سالهای دفاع مقدس و همه مجاهدانی که سالها در میدان جهاد و مقاومت ایستادند و برخی از آنان سرانجام به آرزوی دیرین خویش، یعنی شهادت، نائل آمدند؛ مردانی که زندگیشان با سنگر، مردم و آرمانهای این سرزمین گره خورده بود و نامشان در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار شد.
در این ایام، یاد و نام همه شهدای عزیز دفاع مقدس، شهدای مقاومت و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را گرامی میداریم؛ شهیدانی که خون پاک آنان، روایتگر بهای سنگین امنیت، استقلال و عزت این سرزمین است. یاد آنان زمانی زنده میماند که نسلهای بعد، نه فقط نامشان، بلکه منش، آرمان، مسئولیتپذیری و سبک زندگی آنان را بشناسند.
دفاع مقدس به ما آموخت که مقاومت تنها در سنگر و میدان نبرد معنا نمیشود. امروز بخش مهمی از این میدان در دانش، فرهنگ، رسانه، ادبیات، هنر و روایتگری شکل گرفته است. اگر دیروز رزمندگان با سلاح از مرزهای کشور دفاع میکردند، امروز نویسندگان، شاعران، خبرنگاران، مستندسازان و اهالی فرهنگ وظیفه دارند از حقیقت آن حماسه در برابر فراموشی، تحریف و روایتهای ناقص دفاع کنند.
ادبیات دفاع مقدس باید از خاطره صرف عبور کند و به حافظه تاریخی ملت تبدیل شود.
باید زندگی رزمندگان، مادران و همسران شهدا، جانبازان، آزادگان و مردمی که پشت جبههها ایستادند، با زبان هنر و ادبیات به نسلهای آینده منتقل شود. هر خاطرهای که ثبت نمیشود، بخشی از یک تاریخ شفاهی است که ممکن است برای همیشه از دست برود.
در این میان، رسانه مسئولیت سنگینتری بر عهده دارد. رسانه متعهد نباید اجازه دهد دفاع مقدس تنها در مناسبتها به یاد آورده شود؛ بلکه باید پیوند میان آن روزها و مسائل امروز جامعه را برای مردم روشن کند. روایت دقیق، مستند، صادقانه و دور از اغراق، میتواند پلی میان نسلهای جنگ و نسلهای امروز باشد.
یکی از مهمترین دستاوردهای دفاع مقدس، تبدیل فرهنگ ایستادگی و خودباوری به سرمایهای برای سالهای پس از جنگ بود؛ سرمایهای که در عرصههای مختلف علمی، صنعتی، دفاعی، فرهنگی و اجتماعی خود را نشان داد و در مقاطع مختلف، از جمله در رویاروییهای سالهای اخیر، جلوههایی از آن در مقاومت و ایستادگی ملت ایران دیده شد.
اما بزرگترین دستاورد دفاع مقدس شاید این باشد که به ما یاد داد امنیت، استقلال و عزت ملی بدون هزینه به دست نمیآید و هیچ نسلی حق ندارد تاریخ فداکاریهای نسل پیش از خود را فراموش کند.
امروز وظیفه ما، بهویژه در حوزه رسانه و ادبیات دفاع مقدس، آن است که روایت شهدا را به نسل جدید بسپاریم؛ روایتی که هم مستند و دقیق باشد و هم بتواند با زبان امروز، حقیقت آن روزهای بزرگ را برای جوانان بازگو کند.
مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت نیز خود را متعهد میداند که در این مسیر، از ظرفیت خبرنگاران، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان فرهنگی برای ثبت تاریخ شفاهی، معرفی قهرمانان گمنام، پاسداشت خانوادههای شهدا و جانبازان و تولید روایتهای ماندگار از مقاومت ملت ایران بهره گیرد.
در پایان، ضمن گرامیداشت یاد پیرجماران امام خمینی(ره)،امام مجاهدشهیدمان، همه شهدای دفاع مقدس، شهدای مقاومت و شهدای جنگهای ۱۲ روزه و رمضان، در پرتو رهبری رزمنده دوران دفاع مقدس ورهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه ای«حفظه الله»بر ضرورت حفظ وحدت ملی، صیانت از استقلال کشور و انتقال میراث دفاع مقدس به نسلهای آینده تأکید میکنم.
امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آنیم که راه شهدا را با صداقت روایت کنیم، حقیقت را با قلم و دوربین پاس بداریم و اجازه ندهیم غبار زمان، حماسه یک ملت را از حافظه تاریخی ایران پاک کند.
هفته دفاع مقدس بر ملت بزرگ ایران، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان، ایثارگران و همه مجاهدان عرصه فرهنگ و رسانه گرامی باد.
حسین زکریائی عزیزی
دبیرکل مجمع خبرنگاران و
نویسندگان دفاع مقدس و مقاومت
31شهریور1405
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