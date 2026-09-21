به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است:

هشت سال دفاع مقدس ملت شریف و سرافراز ایران اسلامی، برگ زرینی از تاریخ پرافتخار این سرزمین الهی و جلوه‌ای ماندگار از ایمان، ایثار، مقاومت و حماسه‌آفرینی مردمی است که در برابر تجاوز ناجوانمردانه رژیم بعثی عراق و حمایت همه‌جانبه قدرت‌های استکباری از آن، با تکیه بر ایمان به خداوند متعال و رهبری حکیمانه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رحمت ‌الله علیه)، تا پای جان ایستادند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی در اختیار متجاوزان باقی بماند.

دفاع مقدس، تنها یک جنگ نظامی نبود؛ بلکه مدرسه‌ای بزرگ از ایستادگی، خودباوری و مقاومت است که در آن فرزندان این ملت از اقشار و اقوام مختلف، دوشادوش یکدیگر در جبهه‌های نبرد حاضر شدند و با تقدیم هزاران شهید والامقام، جانباز و آزاده، حماسه‌ای جاودانه در تاریخ ایران اسلامی رقم زدند. این دوران سخت اما مکتب‌ساز به ملت ایران آموخت که ایمان، وحدت ملی، حضور مردم و آمادگی نیروهای مسلح، سدّی استوار و شکست‌ناپذیر در برابر تجاوز و زیاده‌خواهی دشمن است.

امروز فرهنگ دفاع مقدس در حافظه تاریخی ملت ایران زنده است و جلوه‌های آن را می‌توان در مقاومت اسلامی و دفاع کشور در برابر تهدیدها و تجاوزات اخیر مشاهده کرد. در جنگ ۱۲روزه به‌ویژه جنگ رمضان، بار دیگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با حمایت ملت انقلابی و مبارز ایران در برابر حملات دشمن ایستادند و به هر تجاوز او پاسخی دندان‌شکن و پشیمان‌کننده دادند و شکست استکبار جهانی را رقم زدند.

شهادت قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای (رضوان ‌الله تعالی علیه) در جنگ رمضان موجب خروش ملت مبعوث‌شده شد و حماسه اجتماعات مردمی شبانه را در میادین و خیابان‌های سراسر کشور رقم زد که تاکنون بیش از دویست شب با قوت ادامه یافته تا فریاد خون‌خواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی و حمایت همه‌جانبه ملت ایران از نظام اسلامی به گوش دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی برسد. مردم انقلابی و ولایت‌مدار ایران در این اجتماعات ضمن بیعت با مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، با حمایت همه‌جانبه از رزمندگان اسلام، فصل دیگری از حیات طیبه انقلاب اسلامی را آغاز کرده‌اند. حضور گسترده و پرشور در اجتماعات مردمی شبانه در این روزهای سخت و بحرانی، جلوه‌هایی از همبستگی اجتماعی و احساس مسئولیت ملی است؛ سرمایه‌ای که در بزنگاه‌های حساس تاریخی در برابر هرگونه تهدید و تجاوز خارجی نقش‌آفرین خواهد بود.

هفته دفاع مقدس فرصت ترویج فرهنگ ایستادگی، فداکاری و مسئولیت‌پذیری در جمهوری اسلامی ایران است؛ فرهنگی که از سنگرهای جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس تا عرصه‌های دفاعی امروز امتداد یافته و یادآور این حقیقت بزرگ است که ملت ایران، با تکیه بر وحدت، ایمان، تجربه تاریخی و توان دفاعی خود تا آخرین نفس از استقلال و تمامیت ارضی کشور پاسداری خواهد کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ رمضان و همچنین تجلیل از رشادت‌های ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز و تقدیر صمیمانه از فداکاری صبورانه مادران، همسران و فرزندان آنان و نیز آرزوی سلامتی و پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه مبارزه با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، تأکید می‌کند ملت قهرمان و شهیدپرور ایران اسلامی تا آخرین نفس بر عهد و پیمان خود با شهدای عظیم‌الشأن ایستاده و تا آخرین قطره خون خویش در برابر تهدیدات و تجاوزات دشمنان مقاومت خواهد کرد و جانانه از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حراست و پاسداری می کند.