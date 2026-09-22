امام جمعه قصرشیرین: فرهنگ دفاع مقدس چراغ راه امروز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حامد آرمند بعد از ظهر سهشنبه در دیدار فرمانده سپاه، نیروهای مسلح و مسئولان شهرستان به مناسبت نخستین روز هفته دفاع مقدس، با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹، این دوران را یکی از مقاطع مهم ایستادگی ملت ایران عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دشمن پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط سیاسی، اجتماعی و نظامی کشور را برای تحقق اهداف خود مناسب میدید، اظهار کرد: حمله به جمهوری اسلامی ایران نهتنها موجب عقبنشینی کشور نشد، بلکه به هشت سال مقاومت ملت ایران و شکلگیری ارادهای مستحکم در میان مردم منجر شد.
امام جمعه قصرشیرین ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی استقلال خود را دوباره واگذار نخواهد کرد و مسیری که از سال ۱۳۵۹ آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
آرمند با اشاره به تحولات پس از جنگ هشت ساله، گفت: پس از دفاع مقدس، دو جنگ دیگر نیز علیه جمهوری اسلامی ایران تحمیل شد که یکی از آنها جنگ ۱۲ روزه و دیگری جنگی بود که از ۹ اسفند سال گذشته آغاز شد و در جریان آن، دشمن به صورت مستقیم و بدون واسطه و با تمام امکانات وارد میدان شد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همچنان ایستاده است، افزود: دشمنان در محاسبات خود درباره ملت ایران دچار اشتباه شدهاند و همانگونه که امام خمینی (ره) نیز تأکید کرده بودند، دشمنان هر از گاهی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی طراحیهایی انجام میدهند، اما در میدان با شکست مواجه میشوند.
امام جمعه قصرشیرین همچنین با اشاره به تحولات منطقه و جبهه مقاومت، اظهار کرد: افرادی که در منطقه به حمایت آمریکا امید بسته بودند و پیمان و عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی را عامل تأمین امنیت خود میدانستند، امروز بیش از گذشته امنیت خود را در معرض خطر میبینند.
آرمند نقش ایمان را در استمرار مقاومت ملت ایران مهم دانست و تصریح کرد: ملت ایران برای دفاع از کشور ایستادگی میکند و در برابر دشمنی که به دنبال تهدید امنیت و آینده مردم است، آمادگی دارد سالها مقاومت و از کشور خود دفاع کند.
وی در پایان هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازشناسی روحیه رزمندگی و باورهای رزمندگان دانست و خاطرنشان کرد: باید با مرور اعتقادات، روش و منش رزمندگان اسلام، از تجربه و فرهنگ دفاع مقدس برای مواجهه با مسائل و شرایط امروز درس بگیریم.
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