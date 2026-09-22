فراهانی: فدراسیون ناشنوایان زیر بار بدهی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فراهانی، رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، عصر امروز در مجمع سالانه هیئت ورزشهای ناشنوایان استان البرز اظهار کرد: حضور در مجامع عمومی هیئتهای استانی فرصتی ارزشمند برای شنیدن مسائل، ظرفیتها و مطالبات از نزدیک و گفتوگو با فعالان این حوزه است.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با اشاره به رویکرد مدیریت جدید فدراسیون افزود: در مدیریت جدید، سه اصل شفافیت، عدالت و عملکردمحوری دنبال میشود و هیچ ورزشکار، مربی یا استانی نباید به دلیل مسائل شخصی از فرصتهای ورزشی محروم شود.
فراهانی ادامه داد: معیار انتخاب و حمایت باید توانمندی، شایستگی، اخلاق و عملکرد افراد باشد و مسیر فعالیت ورزشی بر اساس این شاخصها تعریف شود.
حمایت از استعدادها تا رسیدن به تیم ملی
وی با تأکید بر توجه به ورزش قهرمانی گفت: هدف فدراسیون این است که استعدادهای ورزشی شناسایی شوند و تا رسیدن به سطح تیمهای ملی مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان خاطرنشان کرد: ورزشکار نخبه باید مسیر مشخصی برای رشد داشته باشد و مربیان توانمند نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
ورزش همگانی ناشنوایان نباید فراموش شود
فراهانی با بیان اینکه جامعه ناشنوایان تنها به قهرمانان ملی محدود نمیشود، گفت: جوانان و خانوادههای ناشنوا نیز باید فرصت حضور در فعالیتهای ورزشی، اجتماعی و بدنی را داشته باشند.
وی از هیئتهای استانی خواست برنامه مشخصی برای استعدادیابی، توسعه رشتههای ورزشی، آموزش مربیان و داوران، فعالسازی شهرستانها، جذب مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت امکانات ورزشی استان تدوین کنند.
۳۰ میلیارد تومان بدهی به فدراسیون منتقل شد
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با اشاره به وضعیت مالی این مجموعه گفت: زمانی که مدیریت فدراسیون را تحویل گرفتیم، حدود ۳۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به دورههای گذشته وجود داشت که تاکنون ۱۵ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
فراهانی افزود: تلاش میکنیم با مدیریت منابع و حمایتهای صورتگرفته، مشکلات مالی فدراسیون را ساماندهی کنیم و منابع بیشتری برای ورزشکاران و برنامههای ورزشی اختصاص یابد.
اعزام تیم ملی دوومیدانی به مسابقات قهرمانی آسیا
وی همچنین از اعزام تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان به مسابقات قهرمانی آسیا خبر داد و گفت: تیم ملی دوومیدانی روز شنبه یازدهم مهرماه عازم مسابقات قهرمانی آسیا میشود و برای کسب مدالهای طلا، نقره و برنز برنامهریزی شده است.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ابراز امیدواری کرد شرایط موجود مانعی برای حضور موفق ورزشکاران در این رقابتها ایجاد نکند و اعضای تیم ملی بتوانند با موفقیت به کشور بازگردند.
فراهانی با اشاره به سابقه فعالیت خود در ورزش ناشنوایان گفت: خودم از جنس این ورزشکاران هستم و مشکلات آنها را میفهمم؛ سالها در این حوزه فعالیت کردهام و ۲۴ سال از زندگی خود را در ورزش سپری کرده و در ۶ دوره المپیک حضور داشتهام.
وی ادامه داد: حضور در رقابتهای مختلف و کسب سه مدال باعث شده مشکلات و دغدغههای ورزشکاران را از نزدیک لمس کنم و به همین دلیل پیگیری مطالبات آنها را وظیفه خود میدانم.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با اشاره به حمایت وزیر ورزش و جوانان از این فدراسیون اظهار کرد: وزیر ورزش و جوانان حمایت از ورزش ناشنوایان را مورد توجه قرار داده و امیدواریم این حمایتها به حل مشکلات ورزشکاران کمک کند.
تأکید بر جوانگرایی و پشتیبانی از نسل جدید
فراهانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه به جوانان تأکید کرد و گفت: جوانان باید در کنار پیشکسوتان قرار بگیرند و از تجربه نسل گذشته برای رشد و پیشرفت استفاده کنند.
وی افزود: پیشکسوتان جایگاه و احترام خود را دارند، اما باید برای جوانان نیز فرصت ایجاد کنیم تا بتوانند در آینده مسئولیتهای مدیریتی و اجرایی ورزش را بر عهده بگیرند.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان در پایان با قدردانی از مسئولان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و مدیران و دستاندرکاران هیئت ناشنوایان، گفت: موفقیت ورزش ناشنوایان تنها با فعالیت یک فرد حاصل نمیشود و همکاری هیئت، اداره کل، مربیان، پیشکسوتان، ورزشکاران و خانوادهها ضروری است.
فراهانی تأکید کرد: حضور در مجمع تنها برای برگزاری یک جلسه اداری نیست، بلکه برای شنیدن مسائل و پیگیری مشکلات انجام میشود و فدراسیون در چارچوب قانون از اقداماتی که موجب رشد و ارتقای ورزش ناشنوایان استان البرز شود، حمایت خواهد کرد.
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