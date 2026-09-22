فرماندار گناوه: سایت پسماند به معضل زیست محیطی و بهداشتی تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست کارگروه مدیریت پسماند افزود: با وجود اقداماتی که در سایت پسماند گناوه تاکنون انجام شده، اما همچنان با مشکلاتی همراه است که ادامه این روند، سلامت مردم و محیط زیست را تهدید جدی کرده است.

وی اظهار کرد: شهرداری‌ باید با رویکردی علمی‌تر و دقیق‌تر، جمع‌آوری، تفکیک و دفن پسماند را مدیریت کند و نظارت کاملی بر سایت داشته باشند.

فرماندار گناوه، آتش‌سوزی زباله‌ها در سایت را تهدید و بسیار آسیب پذیر دانست و گفت: این حوادث مشکلاتی برای مردم روستاهای همجوار ایجاد کرده و لازم است برای جلوگیری از تکرار آن، اقدامات جدی انجام شود.

طلای کثیف فرصتی برای درآمدزایی

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: زباله که به دلیل فراهم کردن فرصت هایی برای درآمدزایی به عنوان طلای کثیف نام برده می شود، تاکنون در این شهرستان معضلی هزینه بر همراه با آثار مخرب زیست محیطی و بهداشتی و سلامتی دربرداشته است.

وی افزود: مدیریت صحیح پسماند، بهترین راهکار بهره‌وری از طلای کثیف است که امیدواریم شهرداری گام های خوبی در این زمینه بردارد.