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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۶

کرملین: روسیه خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت است

کرملین: روسیه خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت است

کرملین اعلام کرد روسیه از افزایش شمار اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل حمایت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد روسیه خواهان اصلاح شورای امنیت و افزایش شمار اعضای دائم این شورا فراتر از پنج عضو کنونی است.

پسکوف این اظهارات را در پاسخ به پرسشی درباره موضع رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه مطرح کرد که خواستار لغو عضویت دائم و حق وتو در شورای امنیت شده است.

سخنگوی کرملین گفت مسکو با اصلاح شورای امنیت موافق است و معتقد است شمار اعضای دائم این نهاد باید افزایش یابد. با این حال، وی تأکید کرد روسیه عضویت دائم و حق وتو را از عناصر مهم ساختار سازمان ملل می‌داند.

پسکوف گفت: ما معتقدیم نهاد اعضای دائم شورای امنیت و همچنین حق وتو، عناصر بسیار مهم کل ساختار سازمان ملل هستند.

اردوغان طی سال‌های گذشته بارها از ساختار کنونی شورای امنیت انتقاد کرده و گفته است پنج عضو دائم دارای حق وتو، یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس بازتاب دهنده کل جامعه بین‌المللی نیستند و این شورا توان اتخاذ تصمیم‌های سریع درباره بحران‌های جهانی را ندارد.

کد مطلب 6955217

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