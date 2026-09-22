تاکید بر همکاری هدفمند فدراسیون پارادوومیدانی و آموزش و پرورش استثنایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی فدراسیون پارادوومیدانی، فرهبد معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی با حضور در فدراسیون پارادوومیدانی، با مهران تیشهگران سرپرست فدراسیون و سیدعلی کریمی سرپرست دبیری فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.
در این نشست، فرهبد ضمن اشاره به اهمیت ورزش در توانمندسازی دانشآموزان استثنایی، بر ضرورت «همکاری هدفمند» میان نهادهای متولی تاکید کرد و اظهار داشت: آشنایی دانشآموزان استثنایی با رشتههای پایه و مادر، زمینهساز رشد و پیشرفت آنان در سطوح بالاتر ورزشی است و باید در برنامههای آموزشی و پرورشی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی، شناسایی استعدادهای برتر و هدایت آنها به سمت رشتههای تخصصی، نیازمند تعامل سازنده و برنامهریزی دقیق میان فدراسیون و آموزش و پرورش استثنایی است.
تیشهگران، سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از توجه دکتر فرهبد به ورزش دانشآموزان استثنایی، بر آمادگی کامل فدراسیون برای همکاریهای هدفمند تاکید کرد و گفت: فدراسیون پارادوومیدانی تمامی امکانات و ظرفیتهای خود را برای شناسایی، جذب و پرورش دانشآموزان مستعد در رشتههای پایه و مادر به کار خواهد گرفت. همکاری با آموزش و پرورش استثنایی میتواند مسیر رشد ورزشکاران را هموارتر کند.
سیدعلی کریمی، سرپرست دبیری فدراسیون نیز در این جلسه با تشریح فرآیندهای استعدادیابی و کلاسبندی ورزشکاران، بر لزوم تسریع در اجرای تفاهمنامهها و برنامههای مشترک تاکید نمود.
در پایان این بازدید، مقرر شد کارگروه مشترکی با محوریت آشنایی دانشآموزان استثنایی با رشتههای پایه و مادر تشکیل شود و برنامههای اجرایی لازم برای حضور حداکثری دانشآموزان تدوین و اجرا گردد.
در نشست مشترک میان سرپست فدراسیون پارادوومیدانی و معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر همکاری هدفمند میان این دو نهاد تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابطعمومی فدراسیون پارادوومیدانی، فرهبد معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی با حضور در فدراسیون پارادوومیدانی، با مهران تیشهگران سرپرست فدراسیون و سیدعلی کریمی سرپرست دبیری فدراسیون دیدار و گفتگو کرد.
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