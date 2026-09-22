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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵

مفاد بیانیه مشترک ۳ کشور عربستان، ترکیه و پاکستان

مفاد بیانیه مشترک ۳ کشور عربستان، ترکیه و پاکستان

سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: ما حمایت خود را از حاکمیت، وحدت و استقلال سودان و اهمیت حفظ نهادهای دولتی تأیید می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان در بیانیه ای مشترک اعلام کردند: ما نگرانی خود را در مورد تداوم تنش و اقدامات خصمانه در منطقه ابراز می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: ما تاکید می کنیم که گفتگو و دیپلماسی تنها راه دست یابی به راه حل پایدار است.

ما بر لزوم پایبندی به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای دستیابی به صلح و ثبات تأکید می‌کنیم.

در این بیانیه آمده است: ما بر اهمیت تضمین ایمنی و آزادی دریانوردی تأکید می‌کنیم. ما بار دیگر بر محوریت مسئله فلسطین برای دستیابی به صلح و امنیت در منطقه تأکید می‌کنیم. ما حمایت خود را از حاکمیت، وحدت و استقلال سودان و اهمیت حفظ نهادهای دولتی تأیید می‌کنیم.

کد مطلب 6955439

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