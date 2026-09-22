پوریا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نمایشگاه نقاشی خیابانی همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و اظهار کرد: این نمایشگاه با محوریت موضوعات مرتبط با دفاع مقدس، مقاومت، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در شهر کرمانشاه برپا میشود.
وی افزود: این رویداد با عنوان بزرگترین نمایشگاه نقاشی خیابانی، مجموعهای از آثار فرزانه فرزادپور، بانوی هنرمند کرمانشاهی را در معرض دید شهروندان و علاقهمندان قرار خواهد داد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: در این نمایشگاه، آثار این هنرمند با موضوع مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت و همچنین رویدادهای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان ارائه میشود تا این مفاهیم از ظرفیت هنر شهری برای بازنمایی برخوردار شوند.
جلالی با اشاره به زمان برگزاری این نمایشگاه گفت: نمایشگاه نقاشی خیابانی از یکم تا ششم مهرماه در محل چهارراه نوبهار شهر کرمانشاه برپا خواهد بود و علاقهمندان میتوانند در این مدت از آثار ارائهشده بازدید کنند.
وی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرمانشاه و با همکاری دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه انجام میشود و تلاش شده است از ظرفیتهای موجود برای معرفی آثار هنرمندان بومی استفاده شود.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: استفاده از هنرهای شهری برای بازنمایی مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت و در عین حال معرفی توانمندی هنرمندان کرمانشاهی، از اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
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