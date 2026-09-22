به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش عصر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با تشریح شاخص‌های صنعتی استان اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری با رویکرد تسهیل‌گری اداری و تمرکز بر تکمیل زنجیره‌های ارزش، صدور مجوزهای تولیدی با تحرک چشمگیری همراه شد که پیامد مستقیم آن افزایش سرمایه‌گذاری واقعی و اشتغال‌زایی پایدار بوده است.

وی با اشاره به آمار صدور مجوزها افزود: طی این مدت ۲۴۳ فقره جواز تأسیس در استان صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد؛ همچنین در بخش سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای این طرح‌ها با جهش ۲۵۸ درصدی و در اشتغال پیش‌بینی‌شده با رشد ۱۷ درصدی مواجه هستیم.

مدیرکل صمت خوزستان به وضعیت پروانه‌های بهره‌برداری اشاره کرد و گفت: در پنج ماه نخست امسال ۸۹ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده که رشد ۲۰ درصدی داشته است، اما نکته کلیدی‌تر، عملیاتی شدن سرمایه‌هاست که به رشد ۱۷۶ درصدی در سرمایه‌گذاری محقق‌شده و افزایش ۱۱۱ درصدی در اشتغال ایجادی منجر شد.

روانبخش، راهبرد اصلی این اداره‌کل را هدایت سرمایه‌ها به سمت صنایع پایین‌دستی، صنایع تبدیلی و ساخت تجهیزات فنی عنوان کرد و ادامه داد: خوزستان با بهره‌مندی از صنایع بالادستی فولاد، پتروشیمی، نفت و نیشکر باید به سمتی حرکت کند که بالاترین سهم از ارزش افزوده تولید درون مرزهای استان حفظ شود.

وی با تأکید بر لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها تصریح کرد: حفظ این شتاب صعودی در تولید، نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در تأمین به‌موقع زیرساخت‌ها، رفع ناترازی انرژی، واگذاری زمین صنعتی و گره‌گشایی از موانع بانکی است تا فاصله زمانی میان صدور جواز تا راه‌اندازی خطوط تولید به کمترین حد ممکن برسد.