زاکانی: جنایت مدرسه «شجره طیبه» لکه ننگ ماندگار استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران که شامگاه سه‌شنبه ۳۱ شهریور به استان هرمزگان سفر کرده است، با حضور در گلزار شهدای دانش‌آموز دبستان «شجره‌طیبه» شهرستان میناب، ضمن ادای احترام به این شهیدان، با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره این دانش‌آموزان مظلوم را گرامی داشت.

زاکانی در این آیین با محکوم کردن جنایت هولناک رخ‌داده علیه دانش‌آموزان این مدرسه، اظهار کرد: این اقدام جنایتکارانه، لکه ننگی بر دامن آمریکاست که هیچ‌گاه از حافظه ملت ایران و مردم نجیب شهرستان میناب پاک نخواهد شد.

وی با اشاره به داغ سنگینی که بر اثر این حمله بر دل خانواده‌های شهدا و مردم منطقه نشست، افزود: در نهم اسفندماه سال گذشته، شرایطی رقم خورد که داغی جانکاه بر سینه مادران و پدران این دانش‌آموزان مظلوم گذاشت و خانواده‌های بسیاری را به سوگ نشاند.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال پیام ایستادگی آنان به نسل‌های آینده تأکید کرد و گفت: شهدای دانش‌آموز شجره‌طیبه مظلومانه به شهادت رسیدند، اما نام و یاد آنان برای همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.

وی تصریح کرد: ملت ایران با هدایت و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، در برابر خوی استکباری و جنایتکارانه دشمنان ایستادگی خواهد کرد و راه عزت و مقاومت را که مسیر اصلی شهداست، با قدرت ادامه خواهد داد.

شهردار تهران در پایان خاطرنشان کرد: خوی جنایتکارانه آمریکا در این حمله بار دیگر برای جهانیان آشکار شد و لازم است این جنایات برای آگاهی نسل‌های آینده تبیین و روایت شود.