به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای آییننامه اجرایی بند «ب» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تأمین معلمان مورد نیاز از میان دانشآموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) مصوب مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ هیأت وزیران و با استناد به مجوز شماره ۱۴۸۰۴ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، نتایج نهایی آزمون تخصصی جذب دانشجوی مهارتآموز وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.
۱) نحوه پیگیری دوره مهارتآموزی: پذیرفتهشدگان نهایی مؤظفند جهت اطلاع از فرایند شرکت در دوره مهارتآموزی، سه روز پس از انتشار و اعلام نتایج نهایی، به تارنمای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نشانی https://www.sru.ac.ir مراجعه کنند.
۲) جزئیات ثبتنام در دور مهارت آموزی: تمامی دستورالعملها شامل نحوه ثبتنام، زمانبندی، مکان و جزئیات برگزاری کلاسهای دوره مهارتآموزی، منحصراً از طریق سامانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اطلاعرسانی خواهد شد.
۳) متقاضیان دارای وضعیت «در حال بررسی گزینش»: آن دسته از متقاضیانی که صلاحیتهای عمومی آنان در مرحله نخست مورد تأیید قرار نگرفته و در ستون وضعیت قبولیِ کارنامه، عبارت «در حال بررسی گزینش» درج شده است، ضرورت دارد از روز شنبه ۱۱ مهر تا روز چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۵، با همراه داشتن مدارک هویتی و پرینت کارنامه نهایی آزمون، ضمن مراجعه حضوری در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل به هسته گزینش آموزش وپرورش استان مربوط، نسبت به ارائه درخواست کتبی «تجدید نظر» اقدام کرده و فرایند بررسی پرونده را از هسته مربوطه پیگیری کنند.
تذکر مهم: عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مهلت زمانی مقرر، به منزله انصراف تلقی شده و به درخواستهای واصله پس از تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین، هستههای گزینش پیش از تاریخ مقرر امکان پذیرش اعتراضات را نخواهند داشت.
۴) شیوۀ اطلاعرسانی و مدیریت مراجعات: با توجه به اینکه تمامی اطلاعرسانیها صرفاً از طریق تارنمای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نشانی اعلام شده در بند یک صورت میپذیرد، از همه متقاضیان (بهاستثنای مشمولین بند ۳ که ملزم به مراجعه حضوری به هسته گزینش هستند) تقاضا میشود از مراجعه حضوری به ادارات کل آموزش و پرورش استانها یا هستههای گزینش جداً خودداری کنند.
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