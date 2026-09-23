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۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۹

نتیجه نهایی آزمون تخصصی جذب دانشجوی مهارت‌آموز آموزش‌ و پرورش اعلام شد

نتیجه نهایی آزمون تخصصی جذب دانشجوی مهارت‌آموز آموزش‌ و پرورش اعلام شد

نتیجه نهایی آزمون تخصصی جذب دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش‌ و پرورش سال ۱۴۰۴ در سایت سازمان سنجش اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تأمین معلمان مورد نیاز از میان دانش‌آموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) مصوب مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴ هیأت وزیران و با استناد به مجوز شماره ۱۴۸۰۴ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، نتایج نهایی آزمون تخصصی جذب دانشجوی مهارت‌آموز وزارت آموزش‌ و پرورش در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

۱) نحوه پیگیری دوره مهارت‌آموزی: پذیرفته‌شدگان نهایی مؤظفند جهت اطلاع از فرایند شرکت در دوره مهارت‌آموزی، سه روز پس از انتشار و اعلام نتایج نهایی، به تارنمای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نشانی https://www.sru.ac.ir مراجعه کنند.

۲) جزئیات ثبت‌نام در دور مهارت آموزی: تمامی دستورالعمل‌ها شامل نحوه ثبت‌نام، زمان‌بندی، مکان و جزئیات برگزاری کلاس‌های دوره مهارت‌آموزی، منحصراً از طریق سامانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۳) متقاضیان دارای وضعیت «در حال بررسی گزینش»: آن دسته از متقاضیانی که صلاحیت‌های عمومی آنان در مرحله نخست مورد تأیید قرار نگرفته و در ستون وضعیت قبولیِ کارنامه، عبارت «در حال بررسی گزینش» درج شده است، ضرورت دارد از روز شنبه ۱۱ مهر تا روز چهارشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۵، با همراه داشتن مدارک هویتی و پرینت کارنامه نهایی آزمون، ضمن مراجعه حضوری در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل به هسته گزینش آموزش وپرورش استان مربوط، نسبت به ارائه درخواست کتبی «تجدید نظر» اقدام کرده و فرایند بررسی پرونده را از هسته مربوطه پیگیری کنند.

تذکر مهم: عدم ارائه درخواست تجدیدنظر در مهلت زمانی مقرر، به منزله انصراف تلقی شده و به درخواست‌های واصله پس از تاریخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین، هسته‌های گزینش پیش از تاریخ مقرر امکان پذیرش اعتراضات را نخواهند داشت.

۴) شیوۀ اطلاع‌رسانی و مدیریت مراجعات: با توجه به اینکه تمامی اطلاع‌رسانی‌ها صرفاً از طریق تارنمای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نشانی اعلام شده در بند یک صورت می‌پذیرد، از همه متقاضیان (به‌استثنای مشمولین بند ۳ که ملزم به مراجعه حضوری به هسته گزینش هستند) تقاضا می‌شود از مراجعه حضوری به ادارات کل آموزش‌ و پرورش استان‌ها یا هسته‌های گزینش جداً خودداری کنند.

کد مطلب 6955568

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