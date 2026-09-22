ذخیره‌ حداکثری سوخت مایع برای عبور آرام از زمستان در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد وزیر نفت پس از حضور در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که امروز سه شنبه(۳۱ شهریورماه) برگزار شد، در جمع خبرنگاران درباره مباحث مطرحشده پیرامون وضعیت سوخت زمستانی و پاسخ به مطالبات نمایندگان، افزود: در پی جنگ تحمیلی در اواخر سال گذشته و پس از خروج چهار پالایشگاه گازی از مدار، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت فراورشی گاز را از دست دادیم.
وی تاکید کرد: با تلاش شبانهروزی همکاران در صنعت نفت، توانستیم با بهرهگیری از ظرفیت خالی سایر پالایشگاهها، نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این کاهش تولید را جبران و بازیابی کنیم.
وزیر نفت با اشاره به کسری بیش از ۱۲۰ میلیون مترمکعبی که همچنان پابرجا است و به ارقام ناترازی گاز در سال جاری اضافه میشود، گفت: این موضوع مستلزم تدوین و اجرای سازوکارهای مدیریتی دقیق و مشخص است.
پاکنژاد با بیان اینکه در جلسات گذشته با کمیسیون انرژی، جدول تخصیص و تحویل گاز تنظیم شده است، یادآور شد: این جدول تکالیف ما را بهویژه در بخش تحویل گاز به نیروگاهها بهعنوان رکن اصلی تأمین برق کشور، تا حد زیادی روشن و معین کرده است.
وزیر نفت با تأکید بر اقدامات راهبردی برای مدیریت سوخت زمستانی یادآور شد: یکی از اقدامات بسیار مؤثر همکاران ما در آستانه فصل سرد، تکمیل و افزایش ذخایر سوخت مایع نیروگاهها است. همچنین در بخش صنایع، با افزایش ذخیرهسازی نفتکوره (مازوت) و گازوئیل، هماهنگیهای لازم به عمل آمده است تا در ایام اوج سرما که مصرف بخش خانگی و تجاری بهطور چشمگیری جهش مییابد، کمبود گاز تحویلی به نیروگاهها و صنایع با سوخت مایع جایگزین پوشش داده شده و از بروز وقفه در خدماترسانی جلوگیری شود.
نظر شما