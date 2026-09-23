به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاکنژاد، وزیر نفت، پس از حضور در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در تشریح مباحث مطرحشده پیرامون وضع سوخت زمستانی و پاسخ به مطالبات نمایندگان، از بازیابی بخشی از ظرفیت ازدسترفته تولید گاز و تمهیدات ویژه برای تأمین سوخت مایع نیروگاهها و صنایع خبر داد.
وی در تشریح جزئیات جلسه خود با رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: امروز توفیق حاصل شد در راستای وظایف نظارتی نمایندگان مجلس، در کمیسیون انرژی حضور یابیم و به ابهامها، دغدغهها و سؤالات تخصصی مطرحشده از سوی اعضای کمیسیون پاسخ دهیم. پاکنژاد افزود: به همراه همکاران حوزه صنعت نفت، توضیحات لازم در بخشهای مختلف ارائه شد و در نهایت جمعبندیهای مناسبی صورت گرفت. بیتردید از رهنمودها و دیدگاههای نمایندگان مجلس در راستای اصلاح امور، افزایش بهرهوری و ارتقای کارآمدی صنعت نفت برای خدمترسانی شایسته به مردم عزیز بهره خواهیم برد.
وزیر نفت با اشاره به وضع تولید گاز طبیعی، تصریح کرد: در پی حوادث اواخر سال گذشته و خروج ۴ پالایشگاه گازی از مدار، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت فراورش گاز را از دست دادیم. خوشبختانه با تلاش شبانهروزی همکارانمان در صنعت نفت، توانستیم با بهرهگیری از ظرفیت خالی دیگر پالایشگاهها، نزدیک به ۱۰۰ میلیون مترمکعب از این کاهش تولید را بازیابی کنیم. وی ادامه داد: با این حال، کسری بیش از ۱۲۰ میلیون مترمکعبی همچنان پابرجا بوده و به ارقام ناترازی گاز امسال اضافه میشود؛ موضوعی که مستلزم تدوین و اجرای سازوکارهای مدیریتی دقیق و مشخص است.
پاکنژاد با اشاره به تعاملات پیشین با کمیسیون انرژی اعلام کرد: در جلسههای گذشته، جدول تخصیص و تحویل گاز تنظیم شد؛ جدولی که تکالیف ما را بهویژه در بخش تحویل گاز به نیروگاهها بهعنوان رکن اصلی تأمین برق کشور، تا حد زیادی روشن و معین کرده است. وی با تأکید بر اقدامهای راهبردی برای مدیریت سوخت زمستانی یادآور شد: یکی از اقدامهای بسیار مؤثر همکاران ما در آستانه فصل سرد، تکمیل و افزایش ذخایر سوخت مایع نیروگاهها است. همچنین در بخش صنایع، با افزایش ذخیرهسازی نفتکوره و گازوئیل، هماهنگیهای لازم به عمل آمده است تا در ایام اوج سرما که مصرف بخش خانگی و تجاری بهطور چشمگیری جهش مییابد، کمبود گاز تحویلی به نیروگاهها و صنایع با سوخت مایع جایگزین پوشش داده شده و از بروز وقفه در خدماترسانی جلوگیری شود.
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