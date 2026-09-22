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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۲

آیت‌الله حسینی: مقاومت ملت ایران دشمن را با شکست تاریخی مواجه کرد

آیت‌الله حسینی: مقاومت ملت ایران دشمن را با شکست تاریخی مواجه کرد

یاسوج- نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد  گفت: ملت ایران در برابر فشارها و حملات دشمن ایستادگی کرده و مقاومت و انسجام ملی، کشور را به ملتی شکست‌ناپذیر تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی شامگاه سه‌شنبه در نخستین شب هفته دفاع مقدس، در جمع عشایر، پیشکسوتان دفاع مقدس، بسیجیان و نیروهای نظامی و انتظامی استان در یاسوج، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: باید یاد همه شهدای راه انقلاب، اسلام، دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم را گرامی بداریم.

وی با اشاره به شرایط ایران در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی افزود: جنگ در شرایطی بر ملت ایران تحمیل شد که انقلاب اسلامی تازه متولد شده بود و کشور با شرایط سختی مواجه بود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ایران دارای تمدن، فرهنگ غنی، باورهای اسلامی و قرآنی و ظرفیت‌های عظیم مادی و معنوی بود، اما در دوره‌های مختلف تاریخی زیر سلطه استعمار و استبداد قرار داشت و انقلاب اسلامی به این تحقیر تاریخی پایان داد.

آیت‌الله حسینی ادامه داد: استکبار جهانی نتوانست شکل‌گیری انقلاب اسلامی و خروج سرمایه‌ها و ظرفیت‌های ایران از دست قدرت‌های سلطه‌گر را تحمل کند و پس از شکست در عرصه‌هایی مانند کودتا، ترور و تحریم، جنگ را به ملت ایران تحمیل کرد.

وی با اشاره به حمایت قدرت‌های خارجی از رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس گفت: صدام با پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی قدرت‌های خارجی به ایران حمله کرد و هدف آنها ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور بود.

ملت ایران در برابر دشمن ایستاد

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند به‌سرعت در کشور پیشروی کند، اما ملت ایران به فرمان امام خمینی(ره) به میدان آمد و عشایر، بسیجیان، سپاه، ارتش و سایر نیروهای مسلح در برابر دشمن سد محکمی ایجاد کردند.

وی افزود: پس از وارد شدن خسارت‌های اولیه به شهرهای مرزی، عملیات‌های نیروهای ایرانی آغاز شد و دشمن زیر فشار ضربات ملت ایران قرار گرفت و در نهایت جنگ با پیروزی ملت ایران و شکست جبهه مقابل به پایان رسید.

آیت‌الله حسینی با اشاره به خسارت‌های انسانی و مالی دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در این جنگ خسارت‌های سنگینی به کشور تحمیل شد و ملت ایران حدود ۲۲۰ هزار شهید و صدها هزار مجروح تقدیم کرد.

وی افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد نیز قریب به ۲ هزار شهید و ۱۳ هزار جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

راه ملت ایران مقاومت است

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جنگ‌ها و فشارهای اخیر علیه ایران گفت: امروز نیز دشمن تلاش کرد شرایط سختی را بر ملت ایران تحمیل کند و در این جریان، رهبران، فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان کشور به شهادت رسیدند و خسارت‌هایی به کشور وارد شد.

وی ادامه داد: با وجود این خسارت‌ها، مقاومت و مجاهدت ملت ایران و نیروهای مسلح موجب شد دشمن به اهداف خود دست پیدا نکند.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشار و تهدید دو مسیر پیش رو دارد، اظهار کرد: یک مسیر، تسلیم و زندگی ذلیلانه است و مسیر دیگر، مقاومت و مبارزه است که نتیجه آن عزت، پیروزی و افتخار است.

وی تأکید کرد: تصمیم ملت ایران مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن است و عقب‌نشینی در کار نیست.

هشدار درباره فتنه و اختلاف داخلی

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فعالیت جریان‌های فتنه‌گر و ایجاد آشوب هشدار داد و گفت: کسانی که به دنبال فتنه و آشوب هستند باید مراقب باشند در دام دشمن گرفتار نشوند.

وی با تأکید بر ضرورت بصیرت و آگاهی در کنار مقاومت افزود: همان‌طور که در میدان نبرد باید در برابر دشمن ایستاد، بصیرت و شناخت نقشه‌های دشمن نیز ضروری است؛ چراکه دشمن ممکن است با روش‌های فریبکارانه مسیر پیروزی را تغییر دهد.

آیت‌الله حسینی همچنین اختلاف و متهم کردن مسئولان و ایجاد دوگانگی در جامعه را از جمله مسائلی دانست که می‌تواند به سود دشمن تمام شود و تصریح کرد: امروز مسئله اختلاف و متهم کردن یکدیگر، ابزار دشمن است و نباید اجازه داد اختلافات داخلی به انسجام کشور آسیب بزند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: انسجام میان مردم و حاکمیت و همراهی دولت و مردم، قدرتی ایجاد می‌کند که کشور را در برابر نفوذ و حیله‌های دشمن مقاوم می‌سازد.

دشمن را نباید از حیله‌های جدید غافل دانست

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دشمن پس از شکست نیز دست از توطئه برنمی‌دارد، گفت: نباید از نفوذ و حیله‌های دشمن غافل شویم؛ زیرا ممکن است دشمن پس از شکست، با روش‌ها و ابزارهای جدید وارد میدان شود.

آیت‌الله حسینی خاطرنشان کرد: دشمن ممکن است تیرهای زهرآلود خود را از مسیرهای مختلف رها کند و اگر جامعه نسبت به این توطئه‌ها آگاهی نداشته باشد، آثار آن می‌تواند خطرناک باشد.

وی در پایان با قدردانی از حضور رزمندگان، عشایر، بسیجیان، نیروهای نظامی و انتظامی و مردم در مراسم نخستین شب هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت.

کد مطلب 6955616

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