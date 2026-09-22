به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی شامگاه سه‌شنبه در نخستین شب هفته دفاع مقدس، در جمع عشایر، پیشکسوتان دفاع مقدس، بسیجیان و نیروهای نظامی و انتظامی استان در یاسوج، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا و رزمندگان دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: باید یاد همه شهدای راه انقلاب، اسلام، دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم را گرامی بداریم.

وی با اشاره به شرایط ایران در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی افزود: جنگ در شرایطی بر ملت ایران تحمیل شد که انقلاب اسلامی تازه متولد شده بود و کشور با شرایط سختی مواجه بود.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ایران دارای تمدن، فرهنگ غنی، باورهای اسلامی و قرآنی و ظرفیت‌های عظیم مادی و معنوی بود، اما در دوره‌های مختلف تاریخی زیر سلطه استعمار و استبداد قرار داشت و انقلاب اسلامی به این تحقیر تاریخی پایان داد.

آیت‌الله حسینی ادامه داد: استکبار جهانی نتوانست شکل‌گیری انقلاب اسلامی و خروج سرمایه‌ها و ظرفیت‌های ایران از دست قدرت‌های سلطه‌گر را تحمل کند و پس از شکست در عرصه‌هایی مانند کودتا، ترور و تحریم، جنگ را به ملت ایران تحمیل کرد.

وی با اشاره به حمایت قدرت‌های خارجی از رژیم بعث عراق در دوران دفاع مقدس گفت: صدام با پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی قدرت‌های خارجی به ایران حمله کرد و هدف آنها ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و تجزیه کشور بود.

ملت ایران در برابر دشمن ایستاد

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند به‌سرعت در کشور پیشروی کند، اما ملت ایران به فرمان امام خمینی(ره) به میدان آمد و عشایر، بسیجیان، سپاه، ارتش و سایر نیروهای مسلح در برابر دشمن سد محکمی ایجاد کردند.

وی افزود: پس از وارد شدن خسارت‌های اولیه به شهرهای مرزی، عملیات‌های نیروهای ایرانی آغاز شد و دشمن زیر فشار ضربات ملت ایران قرار گرفت و در نهایت جنگ با پیروزی ملت ایران و شکست جبهه مقابل به پایان رسید.

آیت‌الله حسینی با اشاره به خسارت‌های انسانی و مالی دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در این جنگ خسارت‌های سنگینی به کشور تحمیل شد و ملت ایران حدود ۲۲۰ هزار شهید و صدها هزار مجروح تقدیم کرد.

وی افزود: استان کهگیلویه و بویراحمد نیز قریب به ۲ هزار شهید و ۱۳ هزار جانباز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

راه ملت ایران مقاومت است

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جنگ‌ها و فشارهای اخیر علیه ایران گفت: امروز نیز دشمن تلاش کرد شرایط سختی را بر ملت ایران تحمیل کند و در این جریان، رهبران، فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان کشور به شهادت رسیدند و خسارت‌هایی به کشور وارد شد.

وی ادامه داد: با وجود این خسارت‌ها، مقاومت و مجاهدت ملت ایران و نیروهای مسلح موجب شد دشمن به اهداف خود دست پیدا نکند.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشار و تهدید دو مسیر پیش رو دارد، اظهار کرد: یک مسیر، تسلیم و زندگی ذلیلانه است و مسیر دیگر، مقاومت و مبارزه است که نتیجه آن عزت، پیروزی و افتخار است.

وی تأکید کرد: تصمیم ملت ایران مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن است و عقب‌نشینی در کار نیست.

هشدار درباره فتنه و اختلاف داخلی

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فعالیت جریان‌های فتنه‌گر و ایجاد آشوب هشدار داد و گفت: کسانی که به دنبال فتنه و آشوب هستند باید مراقب باشند در دام دشمن گرفتار نشوند.

وی با تأکید بر ضرورت بصیرت و آگاهی در کنار مقاومت افزود: همان‌طور که در میدان نبرد باید در برابر دشمن ایستاد، بصیرت و شناخت نقشه‌های دشمن نیز ضروری است؛ چراکه دشمن ممکن است با روش‌های فریبکارانه مسیر پیروزی را تغییر دهد.

آیت‌الله حسینی همچنین اختلاف و متهم کردن مسئولان و ایجاد دوگانگی در جامعه را از جمله مسائلی دانست که می‌تواند به سود دشمن تمام شود و تصریح کرد: امروز مسئله اختلاف و متهم کردن یکدیگر، ابزار دشمن است و نباید اجازه داد اختلافات داخلی به انسجام کشور آسیب بزند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی اظهار کرد: انسجام میان مردم و حاکمیت و همراهی دولت و مردم، قدرتی ایجاد می‌کند که کشور را در برابر نفوذ و حیله‌های دشمن مقاوم می‌سازد.

دشمن را نباید از حیله‌های جدید غافل دانست

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دشمن پس از شکست نیز دست از توطئه برنمی‌دارد، گفت: نباید از نفوذ و حیله‌های دشمن غافل شویم؛ زیرا ممکن است دشمن پس از شکست، با روش‌ها و ابزارهای جدید وارد میدان شود.

آیت‌الله حسینی خاطرنشان کرد: دشمن ممکن است تیرهای زهرآلود خود را از مسیرهای مختلف رها کند و اگر جامعه نسبت به این توطئه‌ها آگاهی نداشته باشد، آثار آن می‌تواند خطرناک باشد.

وی در پایان با قدردانی از حضور رزمندگان، عشایر، بسیجیان، نیروهای نظامی و انتظامی و مردم در مراسم نخستین شب هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت.