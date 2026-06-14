به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید نصیر حسینی شامگاه یکشنبه در یکصد و ششمین شب تجمع مردمی در یاسوج با تسلیت فرارسیدن دهه محرم و ایام عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: قیام عاشورا الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها و عصرها است و هر زمان که ارزش‌های الهی، عزت مسلمانان و استقلال ملت‌ها در معرض تهدید قرار گیرد، درس‌های عاشورا راهگشا خواهد بود.

وی افزود: امام خمینی (ره) نیز با الهام از حماسه عاشورا در برابر استکبار و طاغوت ایستاد و ملت ایران با رهبری ایشان توانست رژیم پهلوی را که مورد حمایت قدرت‌های جهانی بود، سرنگون کند.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دشمنی‌های مستمر علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: در طول سال‌های گذشته، دشمنان با ابزارهایی همچون کودتا، ترور، تحریم، جنگ تحمیلی و توطئه‌های مختلف تلاش کردند انقلاب اسلامی را تضعیف کنند اما در همه این عرصه‌ها با شکست مواجه شدند.

وی با اشاره به جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمن با طراحی یک جنگ گسترده و با هدف براندازی نظام، تجزیه کشور و ایجاد هرج و مرج وارد میدان شد اما در نهایت نتوانست به اهداف خود دست یابد.

آیت الله حسینی با بیان اینکه ملت ایران در این مسیر هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است، افزود: شهادت فرماندهان و نیروهای مؤمن و انقلابی از خسارت‌های این نبرد بود اما دشمن در اجرای نقشه‌های خود ناکام ماند و نتوانست اراده ملت ایران را در هم بشکند.

وی مهم‌ترین عامل پیروزی ملت ایران را وحدت و انسجام ملی دانست و گفت: حضور مردم در صحنه، همبستگی اجتماعی و وحدت انقلابی موجب شد دشمن به اهداف خود نرسد و امروز نیز تلاش اصلی دشمن بر شکستن همین انسجام متمرکز شده است.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به موضوع مذاکرات اظهار کرد: ملت ایران تجربه بی‌اعتمادی به آمریکا و جبهه استکبار را بارها مشاهده کرده است و به همین دلیل اتکای اصلی کشور باید بر توان و قدرت داخلی باشد.

وی ادامه داد: با این حال در عرصه دیپلماسی و مذاکره نیز باید منافع ملی، عزت و مصالح ملت ایران محور تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد و هرگونه توافق احتمالی باید با در نظر گرفتن حقوق ملت و تأیید مراجع قانونی کشور دنبال شود.

آیت الله حسینی تأکید کرد: مسئولان در هرگونه مذاکره باید با هوشیاری کامل عمل کنند و اجازه ندهند دشمن از مسیر گفت‌وگو برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده کند.

وی همچنین خواستار توجه به حقوق ملت ایران در هرگونه توافق احتمالی شد و گفت: جبران خسارت‌های وارد شده به کشور، تأمین امنیت ملت‌های منطقه و دفاع از حقوق جمهوری اسلامی ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از حضور مردم در تجمعات مردمی یاسوج ، اضافه کرد: ملت ایران در میدان ایستاده است و با حفظ وحدت و تبعیت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، مسیر عزت و اقتدار کشور را ادامه خواهد داد.