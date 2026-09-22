ساعت کاری ادارات البرز از اول مهر تا پایان سال از ۸ تا ۱۳ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فراهانی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز گفت: بر اساس ابلاغ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و با هدف مدیریت مصرف انرژی و کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز، ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی از اول مهرماه تا پایان سال جاری از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ خواهد بود.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی استان موظف هستند این تغییر ساعت کاری را در بازه زمانی تعیین‌شده اجرا کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز تأکید کرد: اجرای این ابلاغ با هدف استفاده بهینه از منابع انرژی و مدیریت مصرف در بخش اداری انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به رعایت دقیق آن اهتمام داشته باشند.