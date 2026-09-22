سرلشکر صفوی: باز شدن تنگه هرمز منوط به پذیرفتن شرایط ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا امروز سهشنبه (۳۱، شهریور) در گفتگوی ویژه خبری گفت: مردم ستون اصلی قدرت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هستند.
سرلشکر سید یحیی صفوی در تبیین وضعیت تقابلهای راهبردی کشور، با تأکید بر افول قدرت دشمنان اظهار کرد: در دسترسی به اهداف، هم رژیم بعث، هم صهیونیستها و هم آمریکاییها تا به حال شکست خوردند.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در تبیین توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما در بخش موشکی، پهپادی و سیستمهای پدافند هوایی بسیار پیشرفت کردهایم.
وی همچنین با اشاره به اشراف اطلاعاتی و عملیاتی ایران بر تحرکات بیگانگان در منطقه تصریح کرد: در بخش دریا در آسمان خلیجفارس یا حتی اقیانوس هند بخش دریاییاش را میگوی میدانید که سیستمهای ناوهای آمریکایی که الان بیش از ۳۰، ۴۰ فروند ناو شامل دو تا ناو هواپیمابر و یک ناو هلیکوپتربر هستند را با سیستمهای راداری کشف میکنیم که موقعیتشان کجاست.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با تأکید بر آمادگی کامل دفاع سرزمینی خاطرنشان کرد: ما در بخش موشکی، پدافند هوایی و دفاع سرزمینی به سطحی رسیدهایم که اگر خداینکرده اینها قصد پیاده شدن در هر کجای ایران را داشته باشند، قطعاً نابود میشوند.
سرلشکر سید یحیی صفوی با اشاره به پشتوانه عظیم نیروی انسانی در کشور اظهار داشت: «حداقل ۱۰ میلیون نیروی بسیجی آموزشدیده داریم که بتوانند به صورت موزاییکی و جنگ نامتقارن از تمام مناطق سرزمینی دفاع کنند.»
وی در خصوص توان بازدارندگی و عملیاتهای متقابل افزود: ما میتونیم دفاع خوبی و ضربات متقابل داشته باشیم. مهم این است که آیا تابآوری اجتماعیشان در آمریکا بیشتر است یا تابآوری ایران؟ قطعاً ایران بیشتر است و جنگ، جنگِ ارادههاست.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در با اشاره به ماهیت راهبردی این تقابل خاطرنشان کرد: «جنگ، جنگِ تعیین اهدافِ راهبردی است. ایران اهداف خودش را میشناسد و میخواد از خودش دفاع کند، از منافع ملیاش دفاع کند، از حیثیتاش؛ چون جنگ، جنگِ هویتی هم است.»
سرلشکر سید یحیی صفوی با اشاره به تحولات مربوط به امنیت آبراههای حیاتی منطقه اظهار کرد: «تنگه هرمز با فشار نظامی آمریکا باز نخواهد شد؛ این ایران و کشور عمان هستند که میتوانند سازوکار آن را تنظیم کنند. با عمانیها در ارتباطیم، هرچند اخبار علنی نشان میدهد که آمریکا مانع این کار است.
وی با تعیین پیششرطهای جمهوری اسلامی برای مدیریت منطقه افزود: ولی ما میگوییم تنگه هرمز را زمانی باز میکنیم که محاصره دریایی را بردارید؛ این مابهازا دارد. باز شدن تنگه هرمز منوط به پذیرفتن شرایط ایران است؛ شرایط ایران را بپذیرند، ما در تنگه هرمز مشکلی نداریم. ما در زمان جنگ هشتساله هم تنگه هرمز را نبستیم.»
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا در ادامه با اشاره به تغییر معادلات به نفع جبهه مقاومت خاطرنشان کرد: ضمن اینکه مدیریت ایران بر تنگه هرمز به شرایط قبل باز نخواهد گشت؛ چرا که نه تنها ما، بلکه کشور یمن و نیروهای انصارالله هم با این پیشرویهایی که کردهاند، نشان دادند که آمریکاییها نه تنها در تنگه هرمز ناکام ماندهاند، بلکه با مشکل جدیدی به اسم تنگه بابالمندب و دریای سرخ مواجه شدهاند.»
سرلشکر سید یحیی صفوی در تبیین ابعاد اقتصادی تقابل راهبردی با آمریکا اظهار کرد: یکی از اهداف آمریکا که مانند ونزوئلا که هدفش تسلط بر نفت آن کشور بود، هدفش تسلط بر نفت ایران و خلیجفارس بود.
وی با اشاره به تغییر معادلات به نفع ایران افزود: فروش نفت ایران در حال جریان است و ما بر معادلات آن کنترل داریم؛ نه تنها در خلیجفارس، بلکه در تنگه بابالمندب نیز تأثیرگذاریم.
دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با تأکید بر آثار این موازنه جدید بر اقتصاد غرب تصریح کرد: این فشاری که به اروپا وارد میشود و تأثیری که برخود آمریکاییها میگذارد، نمود عینیاش را شما در قیمتهای نفت و گاز مشاهده میکنید.»
سرلشکر سید یحیی صفوی در تشریح کلانراهبرد جمهوری اسلامی ایران برای منطقه خلیج فارس اظهار داشت: هدف ما این است که تهدید را برای همیشه از سر ملت ایران برداریم و یک امنیت و یک پیشرفت پایدار در منطقه خلیج فارس به همراه کشورهای منطقه، بدون حضور آمریکا ایجاد کنیم.
وی با اشاره به روند خروج بیگانگان از ترتیبات امنیتی منطقه افزود: «من بعید میدانم آمریکاییها دیگر بتوانند به منطقه خلیج فارس بازگردند. ما و کشورهای عربی میتوانیم بر اساس منافع مشترک کنار هم بیاییم و یک امنیت مشترک را به وجود بیاوریم.
مشاور عالی فرمانده کل قوا ضمن ابراز تأسف از تلاش بیگانگان برای ایجاد تنش در نشستهای منطقهای تصریح کرد: متأسفم از اینکه در این اجلاسها کشورهای خارجی دخالت میکنند؛ وگرنه این نشستها میتوانست به تقویت روابط منجر شود. ما واقعاً هیچ قصد کشورگشایی و هیچ قصد براندازی برای این کشورهای عربی نداریم.»
سرلشکر صفوی در ادامه با تأکید بر اینکه همسایگان باید به حسننیت ایران واقف باشند، خاطرنشان کرد: «خودِ این کشورهای عربی میدانند آمریکا از اینجا خارج خواهد شد. ما و کشورهای عربی سالهاست کنار هم بودهایم و انصافاً ما بر اساس مبانی و اصولی که داریم، اهداف گسترش سرزمینی و یا اهداف براندازی نداریم.
وی با اشاره به ضرورت شکلگیری ترتیبات امنیتی نوین برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی گفت: «ما میتوانیم با این کشورهای عربی به صورت مشترک، ترتیبات جدید امنیت خلیج فارس را ایجاد کنیم؛ به گونهای که رژیم صهیونیستی هم نتواند به کشورهای عربی هجوم ببرند. ما میتوانیم سازوکار لازم و ترتیبات امنیتی جدید منطقه را با این کشورها برقرار کنیم.»
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