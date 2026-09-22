به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با تشریح گزارش عملیات و خدمات امدادی از ۲۸ لغایت ۳۰ شهریورماه اظهار کرد: در این مدت، ۴۹۵ مصدوم از خدمات امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند که ۱۴۹ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۷۷ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: در این عملیات‌ها، ۲۰ نفر با انجام عملیات نجات فنی و رهاسازی نجات یافتند و ۱۱ نفر نیز از خدمات امدادی بهره‌مند شدند که از این تعداد، ۶ نفر به اماکن امن منتقل و ۵ نفر اقلام امدادی دریافت کردند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: این عملیات‌ها با حضور ۲ هزار و ۱۴۲ نیروی عملیاتی در قالب ۵۶۷ تیم عملیاتی انجام شده است.