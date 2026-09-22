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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۳

امدادرسانی هلال‌احمر به ۴۹۵ مصدوم در ۲۶۵ حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته

امدادرسانی هلال‌احمر به ۴۹۵ مصدوم در ۲۶۵ حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از امدادرسانی نیروهای عملیاتی این جمعیت به ۴۹۵ مصدوم در ۲۶۵ حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، با تشریح گزارش عملیات و خدمات امدادی از ۲۸ لغایت ۳۰ شهریورماه اظهار کرد: در این مدت، ۴۹۵ مصدوم از خدمات امدادی هلال‌احمر بهره‌مند شدند که ۱۴۹ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۷۷ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: در این عملیات‌ها، ۲۰ نفر با انجام عملیات نجات فنی و رهاسازی نجات یافتند و ۱۱ نفر نیز از خدمات امدادی بهره‌مند شدند که از این تعداد، ۶ نفر به اماکن امن منتقل و ۵ نفر اقلام امدادی دریافت کردند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گفت: این عملیات‌ها با حضور ۲ هزار و ۱۴۲ نیروی عملیاتی در قالب ۵۶۷ تیم عملیاتی انجام شده است.

کد مطلب 6955702

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