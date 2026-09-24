به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب هوشیار شامگاه پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های باغ‌موزه ستارخان و باغ‌میوه چشمه‌لی‌باغ، با اشاره به افتتاح باغ‌موزه ستارخان اظهار کرد: این مجموعه در مجاورت خانه تاریخی سردار ملی احداث شده و بخشی از برنامه‌های مدیریت شهری برای احیای ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی تبریز است.

وی افزود: خانه ستارخان و محدوده پیرامونی آن بخشی از شناسنامه تاریخی تبریز به شمار می‌رود و ایجاد باغ‌موزه در این محدوده می‌تواند زمینه معرفی بهتر شخصیت ستارخان، نهضت مشروطه و نقش مردم تبریز در تحولات تاریخ معاصر ایران را فراهم کند.

شهردار تبریز با بیان اینکه این پروژه از مصوبات قرارهای خدمت گذشته بوده است، گفت: تلاش مدیریت شهری این است که علاوه بر اجرای پروژه‌های عمرانی، فضاهای فرهنگی و تاریخی شهر نیز توسعه یابد تا شهروندان و گردشگران بتوانند با هویت تاریخی تبریز ارتباط بیشتری برقرار کنند.

هوشیار ادامه داد: باغ‌موزه ستارخان باید به فضایی برای روایت تاریخ و هویت تبریز تبدیل شود و رسانه‌ها نیز می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این شهر در سطح کشور و جهان نقش مؤثری ایفا کنند.

۲۱۰۰ مسئله شهری در قرارهای خدمت حل شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز هشتمین دوره قرارهای خدمت شهرداری تبریز اظهار کرد: تاکنون هفت دوره قرار خدمت برگزار شده و در مجموع ۷۰ قرار خدمت در مناطق مختلف شهر انجام گرفته است.

شهردار تبریز افزود: در این قرارها ۲۳۰۰ موضوع و مسئله شهری احصا شده که بیش از ۲۱۰۰ مورد آن تاکنون حل شده است.

هوشیار با تأکید بر اهمیت حضور میدانی مدیران شهری گفت: قرارهای خدمت کمک می‌کند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهرداری بر اساس نیازهای واقعی محلات انجام شود و مسائل شهر از نزدیک مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: قرار خدمت بعدی شهرداری تبریز در منطقه ۸ برگزار خواهد شد و پروژه‌هایی از جمله خانه تاریخی کلکته‌چی و یک پارک شهری در محل ایستگاه قدیمی مترو یا پست‌خانه، در این منطقه در دست اجرا قرار دارد.

هوشمندسازی؛ محور بودجه ۱۴۰۶

شهردار تبریز با اشاره به در دست تدوین بودن بودجه سال ۱۴۰۶ شهرداری گفت: رویکرد اصلی مدیریت شهری در بودجه سال آینده، هوشمندسازی است و زیرساخت‌هایی که طی سال‌های گذشته ایجاد شده باید در زندگی شهروندان نمود عملی پیدا کند.

هوشیار افزود: تاکنون ۶۰۰ کیلومتر فیبر نوری در تبریز اجرا و بیش از یک هزار دوربین نصب شده است و بزرگ‌ترین مجموعه مدیریت هوشمند کشور نیز در تبریز مراحل پایانی خود را طی می‌کند.

وی گفت: با تکمیل این زیرساخت‌ها، مدیریت شهر باید به سمت اداره داده‌محور حرکت کند و سکوی «تبریزم» یا «تبریز اپ» نیز می‌تواند در ارائه خدمات هوشمند شهری به شهروندان نقش داشته باشد.

شهردار تبریز بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه خدمات هوشمند تأکید کرد و گفت: برای حل مسائل پیچیده‌ای مانند ترافیک و آلودگی هوا، اداره هوشمند شهر یک ضرورت است.

افزایش ۳.۲ برابری بودجه عمرانی تبریز

هوشیار همچنین با اشاره به وضعیت بودجه شهرداری تبریز اظهار کرد: بودجه عمرانی شهرداری نسبت به سال ۱۴۰۴، ۳.۲ برابر افزایش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به میزان صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۷۶۰ هزار مترمربع پروانه ساختمانی صادر شده بود، در حالی که این رقم در ۶ ماهه امسال به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمربع رسیده است.

شهردار تبریز این میزان را بیش از سه برابر عنوان کرد و افزود: این آمار نشان‌دهنده استمرار فعالیت‌های شهری و حضور مردم در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.

باغ‌موزه ستارخان در زمینی به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع

باغ‌موزه ستارخان تبریز در جنب خانه تاریخی این سردار مشروطه در محله شمس تبریزی احداث شده و فاز نخست آن در زمینی به مساحت حدود ۲۲۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسیده است.

این مجموعه شامل رواق‌های نمایشگاهی و فضاهای فرهنگی مرتبط با معرفی تاریخ و هویت ستارخان و نهضت مشروطه است و با هدف احیای بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی تبریز شکل گرفته است.

باغ‌موزه ستارخان می‌تواند با قرار گرفتن در کنار خانه تاریخی سردار ملی، به یکی از فضاهای فرهنگی و گردشگری تبریز برای معرفی تاریخ مشروطه و نقش این شهر در تحولات معاصر ایران تبدیل شود.