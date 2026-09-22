تصادف سمند با تپه در جاده جنگلی کردکوی ۲ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری از مصدومیت دو نفر بر اثر برخورد یک دستگاه سواری سمند با تپه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در مسیر جاده جنگلی، سه‌پیچ بالاتر از پارک جنگلی امام رضا(ع) رخ داد و یک دستگاه سواری سمند پس از برخورد با تپه دچار حادثه شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر گلستان، یک تیم امدادی متشکل از دو نجاتگر پایگاه امدادونجات النگ به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

حاجیلری گفت: این خودرو پنج سرنشین داشت که دو نفر از آنها شامل یک زن ۳۹ ساله و یک دختر ۱۷ ساله مصدوم شدند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) کردکوی منتقل کردند.

وی با اشاره به آغاز فصل پاییز و احتمال بارندگی از رانندگان خواست در جاده‌های جنگلی و کوهستانی با سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتری تردد کنند و در صورت بروز حادثه با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.