  1. استانها
  2. گلستان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۴

تصادف سمند با تپه در جاده جنگلی کردکوی ۲ مصدوم برجا گذاشت

تصادف سمند با تپه در جاده جنگلی کردکوی ۲ مصدوم برجا گذاشت

گرگان- معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان از مصدومیت دو نفر بر اثر برخورد یک دستگاه سواری سمند با تپه در جاده جنگلی کردکوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری از مصدومیت دو نفر بر اثر برخورد یک دستگاه سواری سمند با تپه خبر داد و اظهار کرد: این حادثه در مسیر جاده جنگلی، سه‌پیچ بالاتر از پارک جنگلی امام رضا(ع) رخ داد و یک دستگاه سواری سمند پس از برخورد با تپه دچار حادثه شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه از سوی اورژانس به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر گلستان، یک تیم امدادی متشکل از دو نجاتگر پایگاه امدادونجات النگ به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

حاجیلری گفت: این خودرو پنج سرنشین داشت که دو نفر از آنها شامل یک زن ۳۹ ساله و یک دختر ۱۷ ساله مصدوم شدند.

معاون امدادونجات جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: نجاتگران پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان را به بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) کردکوی منتقل کردند.

وی با اشاره به آغاز فصل پاییز و احتمال بارندگی از رانندگان خواست در جاده‌های جنگلی و کوهستانی با سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتری تردد کنند و در صورت بروز حادثه با شماره ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6955707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه