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۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۴

تصادف ۳ خودرو در محور مشهد - فریمان یک فوتی و ۵ مصدوم بر جا گذاشت

تصادف ۳ خودرو در محور مشهد - فریمان یک فوتی و ۵ مصدوم بر جا گذاشت

مشهد- در پی تصادف سه دستگاه خودروی سواری و وانت در محور مشهد ـ فریمان، یک نفر جان باخت و پنج نفر نیز برای ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر پنجشنبه تصادف مرگبار در محور مشهد به فریمان، حدود ۳۵ کیلومتری فریمان، رخ داد و طی آن یک دستگاه پراید با یک پراید و یک دستگاه پیکان‌وانت برخورد کرد.

محمد علیشاهی، سخنگوی اورژانس ۱۱۵ مشهد اظهار کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

وی افزود: در مجموع این حادثه هفت نفر حادثه‌دیده داشت که متاسفانه یک نفر جان خود را از دست داد، پنج مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان شهید کامیاب مشهد منتقل شدند و یک مصدوم نیز به صورت سرپایی مداوا شد.

کد مطلب 6957671

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